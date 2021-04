Los millenials argentinos, líderes en el trabajo freelance

Flexible y rentable. El atractivo del trabajo freelance para miles de jóvenes argentinos.

Sucede siempre que sobreviene una crisis de grandes proporciones: una importante porción de los agentes económicos sufre graves pérdidas, un grupo selecto obtiene ganancias en base a su actividad tradicional, y un tercer grupo se abre camino innovando y aprovechando las características inesperadas del escenario, para emprender y crear valor.

Es exactamente lo que sucede en la actualidad tras la irrupción de la pandemia. Un segmento de jóvenes profesionales y empresarios argentinos ha sabido detectar la oportunidad que ofrece la hiperconectividad en combinación con las restricciones a la circulación a raíz del virus, y se ha lanzado a un mercado global de trabajo freelance con altas remuneraciones en dólares.

El esquema de trabajo es pura eficiencia y productividad. A las empresas les pone a disposición un universo de talentos profesionales dispersos en todo el mundo, sin la necesidad de una locación fija, lo que reduce sensiblemente los costos. A los trabajadores les da la posibilidad de organizar los tiempos, de viajar mientras avanzan con sus proyectos, y de vender sus servicios a más de una empresa a la vez, tanto en el país como en el exterior. El resultado es un “win-win” en cualquiera de sus aristas.

De acuerdo a datos de la plataforma de trabajo para freelancers WeRemoto, entre fines de 2019 y mediados de 2020 el volumen de tráfico en el sitio aumentó un 72%. En el podio de los puestos más demandados por las empresas se ubican en primer lugar desarrollo web y de software, seguido por marketing y diseño gráfico, respectivamente. Otros trabajos muy solicitados son redacción y edición, asistente virtual, entrada de datos y community manager. El relevamiento de la plataforma revela además que la edad promedio de los usuarios es de entre 20 y 40 años, y que un 65% pertenecen al género femenino.

El mayor atractivo para las y los jóvenes argentinos, es la posibilidad de trabajar de forma remota y facturar en dólares. El pago de servicios freelance mediante criptomonedas, las cuales fueron el instrumento financiero más rentable en el año de la pandemia, es otra de las prácticas más comunes. Renata Rodrigues, Gerente de Marketing de la plataforma financiera digital Paxful explicó que “las plataformas de criptomonedas entre pares permiten por ejemplo a los trabajadores independientes argentinos recibir sus pagos desde el exterior en cripto al valor equivalente del dólar blue, lo cual es muy conveniente dado que sí optaran por cobrar en una cuenta bancaria tradicional, la entidad liquidaría esos dólares al valor oficial obteniendo alrededor de un 45% menos de ganancias”.

La operatoria mediante criptomonedas es sumamente sencilla mediante una plataforma que solicita registro y certificación de identidad.

La modalidad no está ajena a las polémicas. La enorme flexibilidad y la sencillez de la operatoria, implica que en muchos casos la relación laboral queda fuera del radar de la legislación laboral, lo cual genera un claroscuro. El país exporta un considerable caudal de trabajo nacional y genera un importante flujo de divisas sin registro legal alguno, y sin pagar impuestos.

Muchos de los analistas que habitualmente solicitan desregulación y menor intervención pública en el mercado de trabajo, festejarían el acuerdo entre privados sin las narices del estado en medio. No obstante, existe un universo de empresas nacionales que trabajan en el rubro, las cuales ya estan sometidas a la supervisión del estado y soportan un enorme costo fiscal.

Existe por lo tanto una manifiesta desigualdad entre los operadores que trabajan en blanco, y aquellos que eluden el control fiscal.

Argencon, la entidad que nuclea a las empresas del sector, elevó la voz esta semana para señalar la asimetría y poner a la vista el peligro que corre la naciente y próspera industria del conocimiento en Argentina, debido a la brecha cambiaria y la fuerte carga fiscal. “Es ampliamente conocido que el costo laboral y la carga impositiva en Argentina son de los más altos del mundo, tanto para las empresas como para los empleados. Esta característica endémica se agravó por el efecto de la brecha cambiaria y las normas sobre ingreso de divisas que rigen para todas las industrias. La suma de estas circunstancias hace que las empresas -y consecuentemente sus empleados-, cobren un valor neto muy disminuido respecto del total en dólares que facturan al exterior”, indica textualmente el comunicado de Argencon. Agrega además que “La anomalía ha inducido a que muchos profesionales opten por eludir el peso de estas cargas saliendo del mercado laboral regulado y vendan directamente sus servicios a clientes en el exterior para efectivizar ‘el valor pleno’ de sus servicios en dólares. En este caso la fuga de cerebros no requiere la emigración física de los profesionales sino, simplemente, su pase a un formato paralelo que les permite ser contratados desde el exterior eludiendo las normas previsionales, tributarias y cambiarias vigentes en nuestro país”.

La Ley de Economía del Conocimiento (27. 570), fue sancionada por el Congreso de la Nación en octubre de 2020 y reglamentada en el mes de diciembre. La normativa ofrece beneficios fiscales como la reducción segmentada del Impuesto a las Ganancias, o la rebaja de hasta 70% en las contribuciones patronales. Además, otorga beneficios adicionales en las contribuciones patronales para las empresas que empleen mujeres, personas con discapacidad, residentes en zonas de menor desarrollo, travestis y transexuales.

