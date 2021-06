Los Nocheros vuelven al vivo por streaming, este sábado, con La Sole de invitada

El grupo folclórico Nocheros ofrecerá este sábado a las 20 su primer recital de 2021 que dará desde Salta cultivando por sexta vez la modalidad del streaming porque, como señala Álvaro Teruel, el más nuevo y joven miembro del conjunto, “todos estamos viendo cómo vivir de cantar y hay que arreglársela para ello”.

Durante una entrevista con Télam, Álvaro confiesa que “el año pasado cuando hicimos nuestro primer streaming no puedo decir el tamaño de los nervios que teníamos, pero hemos sido aprendices de esta nueva modalidad”.

“Nos empezamos a quitar el miedo con el solo hecho de hacerlo y te sentís expuesto de una forma muy distinta a lo que es el escenario y tiene su vibra y su llegada. Desde estas actuaciones se nos ve como nos gusta mostrarnos, en un escenario que nos gusta y con los colores que nos gustan”, se explayó el músico, de 34 años.

Con su registro de tenor, Álvaro se integró a la popular agrupación salteña en 2005 para ocupar el lugar de Jorge Rojas, quien decidió continuar como solista. Fue entonces cuando el muchacho se sumó a su padre Mario, su tío Kike y Rubén Ehizaguirre quienes junto a Rojas construyeron un suceso iniciado en 1986 y en franco ascenso desde 1994 con una singular mistura de folclore y canción romántica.

Con esa fórmula inalterable, Nocheros siguió su andar como referencia de una denominada renovación de la música nativa aunque la denuncia por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor y de una joven contra Marcos Teruel (hijo de Mario y hermano de Álvaro) en mayo de 2019 hizo que su padre se alejara de la banda durante seis meses.

“Acompaño siempre con el cariño y la fuerza a todos los que pasan por esta situación. Nosotros tenemos nuestras intimidades y nuestros secretos de qué aprender y la manera de rehacerse y de perdonar también”, dice su hermano al ser consultado sobre el presente de quien desde fines de abril pasado continúa con prisión domiciliaria.

Tras cinco shows virtuales realizados durante 2020, la nueva presentación a la que podrá accederse por TicketHoy, reunirá a Nocheros con dos presencias a distancia: la de la consagrada Soledad Pastorutti y la del grupo Ahyre, también salteño y con un promisorio presente.

P: ¿Con qué repertorio encararán el streaming del sábado?

Álvaro Teruel: Este va a ser una especie de grandes éxitos más sorpresas con La Sole y con los chicos de Ahyre. Creo que así lograremos otro evento virtual con esa conexión y esa tensión porque cuando a uno le gusta la música que escucha, la escucha.

P: ¿Es una buena manera de no extrañar al público en directo?

ÁT: El show en vivo, en el escenario, lo que significa el amor por brindarse en un espectáculo, exponerse a lo que es el juego que para mí es sagrado, interpretando una idea y una forma de decir y de sentir, sigue siendo irreemplazable. Estoy seguro de que van a seguir viniendo tocadas.

Nos gusta cantar aunque no es solamente cantar y nos pone felices, por ejemplo, repasar la armonía vocal de “La cerrillana” aunque la hagamos en todos los shows".

P: ¿Cómo vive Nocheros este presente pandémico?

ÁT: A uno por elección le gusta viajar y llegar a los lugares donde se comparte más que un recital. Queremos salir de gira pero la cosa se complicó para un montón de sectores y ahora todos necesitamos una buena temporada como artesanos que somos, aunque en nuestro caso vivimos con las comodidades hermosas que querría que todos las pudieran gozar.

P: ¿Qué significó para vos pasar a ser parte de Nocheros?

ÁT: Definitivamente no es lo mismo lo que te cuentan que lo que sucede. A las canciones ya las coreaba pero comprendí su poder al interpretarlas y cuando me metí en ellas se hicieron más lindas. Antes me gustaban más las chacareras que las románticas pero ahora que me queda más cómodo lo melódico y me puedo soltar “Roja boca” es una de las que me viene gustando cantar y que no puede faltar en un repertorio de clásicos.

P: ¿Qué proyectos tiene por delante un grupo con tanta historia y tanto suceso?

ÁT: Estamos con ganas pero todos pensamos de todo un poco y hay cosas que se pueden concretar y otras que no. Todos coincidimos que un nuevo disco queremos hacer y hay una idea de hacer canciones folclóricas solamente pero ya se va a ir dando. Nos gusta cantar aunque no es solamente cantar y nos pone felices, por ejemplo, repasar la armonía vocal de “La cerrillana” aunque la hagamos en todos los shows. Siempre estamos trabajando con melodías y canciones y eso no cambió. Estamos todos viendo cómo vivir de cantar y tenés que arreglártela para ello.

P: ¿Ya te sentís un Nochero para siempre o tenés deseos de ser solista?

ÁT: Me siento un Nochero para siempre más tengo la licencia para hacer mis canciones y poder juntarme con otra gente. Todo tiene su tiempo y también me gusta el teatro y la comedia musical que es algo que exploro con grupo de Vaqueros que se llama Lo de Chacho. Al hacer teatro comprendés algunas caretas y andás por la vida diciendo que te dedicás a cantar (risas).