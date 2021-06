Juan Falú en el CCK, un disco tan inesperado como celebrado

El guitarrista, compositor y cantante Juan Falú, referente y puntal de la cultura argentina considera que en la publicación en plataformas de "Reencuentro en el CCK" donde plasmó un concierto con obra propia ofrecido en febrero pasado en ese espacio cultural, se destaca "el valor del reencuentro tras una larga espera".

"La verdad es que estaba desesperado por tocar y el solo hecho de tener la fecha con presencialidad hizo que empezara a sentirme bien, a pasar por el cuerpo la adrenalina de prepararlo", confiesa Falú durante una entrevista con Télam.

El artista tucumano nacido hace 72 años apunta que "fue difícil un paréntesis tan grande de una ritualidad que se había suspendido un año": "Por eso al entrar al escenario me temblaron las gambas y la voz", confiesa.

El registro reúne nueve temas con su firma (cinco de ellos en compañía de grandes aliados) y exhibe el sonido actual del artista que como creador, formador y difusor es una usina viva de la música de raíz.

En "Reencuentro…" ejecutó sus piezas "Chacarera Ututa", "Repiqueteadita", "Ya me voy" y "Que lo diga el río" y también "A puro fierro" (compuesta junto a Pepe Núñez), "La alpachireña" (con Néstor Soria), "Donata Suárez" (con Carlos Herrera), "Como el aire" (con Jorge Marziali) y "Confesión del viento" (con Roberto Yacomuzzi).

"La verdad que no fue fácil elegir el repertorio para un recital limitado a 40 minutos, y la primera decisión fue hacer solamente temas propios como muy pocas veces he hecho porque tenía ganas de mostrar lo que estaba revisando y algunas composiciones nuevas que hice en pandemia", comenta el creador del Festival Guitarras del Mundo, que lleva 26 años de continuidad.

Al respecto, Falú puntualiza que la pieza más nueva de las que abordó en esa presentación y ahora puede escucharse de modo digital fue "La alpachireña".

El autor de "Che galopa", "Como el aire", "La Antuquera" y "Luz de giro", por citar apenas algunas canciones, consigna que con Soria "entre la 'Zamba del arribeño' y esta hubo como una especie de pacto no hablado de homenajear a la zamba": "En el medio habíamos hecho un trabajo bastante groso como fue 'Canto de amor y llanto por la tierra de uno', una cantata a Tucumán que también incluyó una zamba", detalla.

P: ¿Fue una sorpresa para vos descubrir que tenías un disco a publicar como fruto de ese recital en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner?

Juan Falú: Nunca imaginé que ese concierto se plasmara en un disco y si bien registrar lo que ocurre en vivo es lo que más me gusta, nunca fui de planificar eso.

P: Hay una magia y una comunicación que ocurre y se nota…

JF: Cuando la emoción está desplegada en una interpretación eso se nota. Uno termina apoyado en esos recursos, se aferra a eso. Pasa a ser lo esencial. De hecho el disco que más gustó de los que hice también recoge un recital, es "Juan Falú en vivo en Vendome (Francia)", de 2005.

P: En este largo tiempo pandémico asumiste y dejaste tu cargo en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué diste un paso al costado?

JF: Asumí ese cargo (en septiembre de 2020) con la idea principal de federalizar el modo de mostrar la cultura argentina hacia el mundo y en situación de pandemia había que inventar el modo de hacerlo. Se dieron varios pasos en relación a asumir esas consignas creando canales propios de difusión que no había para ir mostrando lo que se hace. Pero una vez en esa tarea empecé a tomar conciencia de que no iba a tener un minuto diario para la música. Me di cuenta de que no iba a ser compatible esa función con el quehacer artístico.

P: ¿Qué cosas recuperaste a partir de renunciar en abril pasado?

JF: Tengo materiales para hacer ediciones de discos. Debo tener más de 30 grabaciones en estudio que no mostré, registros de conciertos y también cosas grabadas con Liliana Herrero, Marcelo Moguilevsky y Jorge Marziali. Además me puse a sistematizar la escritura de mi obra musical que son unas 180 composiciones.

P: ¿En ese contexto apareció el proyecto "Mojones"?

JF: Sí, es un proyecto colectivo surgido de una de idea de Liliana Herrero con composiciones compartidas entre Teresa Parodi y yo y con textos introductorios de Horacio González. Lo queríamos presentar el 25 de mayo en el CCK y no se pudo pero está ahí; son señales de la historia para tomar como referencia, como momentos de la vida argentina que se pudieran representar y movilizarnos al unísono. Lo que pensamos al respecto es que se trata de una mirada amorosa y también angustiante del país desde una perspectiva generacional con un profundo amor por una tierra que quisimos construir y con los sueños que quedan por realizar.