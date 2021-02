Los números bestiales de Djokovic, Nadal y Federer

El mérito de Novak Djokovic para meterse en la discusión con Roger Federer y Rafael Nadal es enorme. Si hay un torneo a partir del cual construye su campaña año tras año es el Australian Open, donde ganó por novena vez en su carrera.

📊 Tenistas con más 🏆 sobre pista dura (Open Era):



71 🇨🇭 Roger Federer

61 🇷🇸 NOVAK DJOKOVIC



46 🇺🇸 Andre Agassi

43 🇺🇸 Jimmy Connors



36 🇺🇸 Pete Sampras

34 🇬🇧 Andy Murray

31 🇺🇸🇨🇿 Ivan Lendl



22 🇺🇸 John McEnroe

22 🇸🇪 Stefan Edberg

22 🇺🇸 Michael Chang

22 🇪🇸 Rafa Nadal — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) February 21, 2021

El vigente número uno del mundo superó una molestia abdominal que lo aquejó durante el torneo. Luego de esa duda desde lo físico en el comienzo del certamen, Djokovic se fue haciendo cada vez más gigante en cada instancia y con categoría fue superando uno a uno a sus rivales.

La final no fue la excepción. Con un nivel implacable, el serbio superó sin problemas a Daniil Medvedev por 7-5, 6-2 y 6-2.

Entre Federer (20), Nadal (20) y Nole (18), ganaron 58 de los 70 torneos grandes. Los que están más cerca son Wawrinka y Murray con 3 cada uno.

“Estas dos semanas han sido una montaña rusa para mí. Quiero dar las gracias al Rod Laver Arena, la historia de amor continúa”, afirmó ante los 7.400 espectadores en el court central de Melbourne Park.

#Djokovic: "Lo he dicho antes, Roger y Rafa me inspiran. A dónde vayan, iré".



"Es una carrera por saber quién gana más. Nos conducimos entre nosotros y nos llevamos al límite".#AusOpenpic.twitter.com/iWPGs9XwMu — Tenis Central (@Tenis_Central) February 21, 2021

Novak alcanzó los 18 Grand Slams: 9 Australian Open, 5 Wimbledon, 3 US Open y 1 Roland Garros. Se encuentra 3° en soledad, seguido por Pete Sampras con 14.

Djokovic tiene dos menos que Rafa y Roger, quienes suman 20 cada uno. Con 33 años, promete seguir dejando una huella en el deporte mundial, a la espera del regreso de Federer al circuito.

Los datos que involucran a tenistas argentinos

La consagración de Djokovic en Australia nuevamente expuso algunos datos que evidencian la importancia que supo tener el tenis nacional en la historia. Por caso, apenas una vez se le pudo remontar dos sets al número uno del mundo desde 2005, cuando el argentino David Nalbandian doblegó al suizo Roger Federer en la final de la Copa de Maestros.

Por otra parte, desde 2009 que un tenista no europeo no gana un Grand Slam. El último fue Juan Martín Del Potro en el US Open.

De los últimos 66 torneos grandes, 65 fueron obtenidos por jugadores del Viejo Continente. Apenas La Torre de Tandil pudo cortar esa racha.