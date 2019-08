Alejandro Cancio será el primero que largará la 49 edición de la Vuelta de la Manzana, que comenzará mañana, se disputará en dos etapas y corresponderá a la quinta fecha del Rally Regional.

Si bien se asignaron los números, el listado final de participantes recién se conocerá mañana antes de la largada simbólica.

Cancio tendrá el 101 en su Skoda. El ganador de la pasada edición de la Manzana será el primero de los invitados que largará la prueba. Entre los del Regional, el 1 le corresponderá a Jorge Topo Grassano.

Pablo Cufré es uno de los candidatos a la victoria en la Clase A-1. Gentileza.

Los números de los participantes son los siguientes:

1°) 101 Alejandro Cancio-Zacarías García Invitado Skoda

2°) 102 Jorge Martínez-Alberto Álvarez Inv Skoda

3°) 103 Benjamín Israel-Marcelo Der Ohanessian Inv Citroën C3

4°) 104 Francisco López-Nicolás Levalle Inv Peugeot 208

5°) 105 Javier Castro-Jorge Scicolone Inv Toyota

6°) 106 Juan Castro-Néstor Vicente Inv Audi A1

7°) 1 Jorge Grassano-Luis Sanhueza A-6 Ford Ka

8°) 2 Sergio Fernández-Pablo Cappetta N-2Ford Ka

9°) 3 Cristian Di Clérico-Manuel De Elías N-2 Ford Ka

10°) 4 Nicolás Tibaldi-Ricardo Tibaldi N-2 Renault Clío

11°) 5 Carlos Simonelli-Denis Pistagnesi A-6 VWGol

12°) 6 Carlos Mora-Fabián Torres A-6 Ford Ka

13°) 7 Claudio Franchello-Sandro Craievich N-2 Renault Clío

14°) 8 Guillermo Aubone-Cristian Fernández Pizzarro N-2 Ford Fiesta

15°) 9 Matías Ávila-Ezequiel Adaro A-7 VWGol

16°) 10 Juan P. Bradach-Claudio Urra N-2 Renault Clío

17°) 11 Mauricio Stigliano-Jorge Cáceres N-2 Palio

18°) 12 José L. Gómez-Federico Centani A-6 Palio

19°) 14 Dante Berbel-Jorge Alonso A-6 VWGol

20°) 15 Raúl Martínez-Matías Giménez A-6Ford Fiesta

21°) 16 Cristian Giuliano-Mauro Pozzebón N-2 Ford Fiesta

22°) 17 Mauro Debasa-Maximiliano Karamatich A-6 Renault Clío

23°) 18 ClaudioSimonelli-Miguel Yáñez A-7 Renault 18

24°) 19 Jorge Ríos-Pablo Orellana A-1 VWGol

25°) 20 Marcos Rodríguez-Gustavo Uría A-6 Renault Clío

26°) 21 Juan I. Álvarez-Damián Martínez N-2 Ford Ka

27°) 22 Héctor Lillo-Nicolás Ghergo A-7 Renault 18

28°) 23 Ángel Fernández-Hugo Albizúa A-6 VW Voyage

29°) 24 Emilio Vega-Javier Vega N-2 Ford Ka

30°) 25 Carlos Bello-Gustavo Breglia N-2 Ford Fiesta

31°) 26 Miguel Radomich-Juan Garrafa N-2 Nissan March

32°) 27 Lucas Craievich-Franco Craievich A-6 Palio

33°) 28 Martín Díaz-Carina Godoy A-6 Palio

34°) 29 Mauro Rocca-Ulises Agesta N-2 Ford Fiesta

35°) 30 Jorge Figueroa-Juan Obreque A-6 VWGol

36°) 31 Enrique Flores A-7 Renault 18

37°) 32 Javier Toledo-Saúl Pérez N-2 Peugeot 208

38°)33 Juan C. Forman-Sergio Muñoz A-6 Ford Ka

39°) 34 Darío Jaime-Matías Jaime A-6 Ford Ka

40°) 35 Cristian Rondón-Ricardo Lagos A-6 Palio

41°) 36 Fabián Arce-Agustín Bernatene A-6 VWGol

42°) 37 Hernán Fiore-Agustín Kunz N-2 Gord Ka

43°) 38 Gustavo Pilquimán-Daniel Pilquimán A-7 Renault 18

44°)39 Jorge Grassano-Pablo Petrochelli A-6 VWGol

45°) 40 Marcelo Martínez-Sergio Basoalto A-6 Ford Ka

46°) 41 Javier Vega-Gustavo Aravena A-6 VWGol

47°) 42 Juan C. Mansilla-Federico Hernández N-2 Ford Ka

48°) 43 Christian Mansilla-Matías Pojer A-6 Ford Ka

49°) 44 Marcos Craievich-Gastón Gagliardi A-6 VWPolo

50°) 45 Agustín Pistagnesi-Ignacio Izquierdo A-6 Palio

51°) 46 Oscar Carrillo-ArielCarrillo N-2 VWGol

52°) 47 Sergio Pranzoni-Jorge Méndez N-2 Ford Ka

53°) 48 Sergio Barotto-Edgardo Vega A-6 Renault Clío

54°) 49 Ricardo Aguilar-Cristian Ríos N-2 VWGol

55°) 50 Roberto Gil-Luis Achino N-2 Ford Ka

56°) 51 Jorge Escalante-Diego Márquez A-6 VWPolo

57°) 52 Wálter Cisterna-Emanuel Cortez A-6 Peugeot 206

58°) 53 David Abril-Nicolás Abril N-2 Renault Clío

59°) 54 Gustavo Impellizeri-Dora MorenoA-6 VWGol

60°) 55 Omar Salas-Carlos Turletti A-7 VWSenda

61°) 56 Miguel Lavayén-Daniel Ulloa A-7 VW Senda

62°) 57 Federico Fernández-Gustavo Asef A-6 Ford Ka

63°) 58 Alexis Fica-Pablo Malovisky N-2Ford Ka

64°) 59 PabloDelgado-PabloDe Rosa A-6 VWGol

65°) 60 Tabaré Pintos Gómez-Pablo Álvarez A-7 Renault 18

66°) 61 Jorge Schaechel-Diego Villagra A-7 VWGol

67°) 62 Damián De Grossi-Eduardo Delgado A-1 Ford Ka

68°) 63 Pablo Cufré-Darío MartínA-1 Ford Ka

69°) 64 Manuel Cappetta-Aylén Cappetta A-1 Ford Ka

70°) 65 Diego Ginóbile-Damián García A-1 Ford Ka

71°) 66 Rubén Martínez-Maximiliano Martínez A-1 Fiat 147

72°) 67 Oscar Paynemil-Mauricio Salguero A-1 Fiat 147

73°) 68 Ariel Ramos-Raúl Sepúlveda A-1 Fiat 147

74°) 69 Fabricio D´Amico-Luciano García A-1 Ford Ka

75°) 70 Jorge Mirazo-Sergio Yermanos A-1 Ford Ka

76°) 71 Samir Ahmad-Denis Ponce A-1 Ford Ka

77°) 72 Cristian Fernández-Gabriel Arcenio A-1 Ford Ka

78°) 73 Juan C. Grasso-Marcos Núñez A-1 Ford Ka

79°) 74 Daniel Pereyra-Manuel Morón A-1 Ford Ka

80°) 75 Hugo Figueroa-Alberto Pavez A-1 Fiat 147