Los requisitos de cada provincia para ingresar este verano

Para viajar este verano cada provincia tiene sus reglas y particularidades por la pandemia del coronavirus. Muchas incluso cambiaron sus exigencias en el transcurso del mes y no todas piden el Certificado Verano que diseñó Nación, por eso, antes de viajar se debe consultar los requisitos del destino.

Una por una

Ciudad de Buenos Aires

Los turistas o personas no residentes de la Ciudad de Buenos Aires que permanezcan al menos un día en la Ciudad y lleguen desde más de 150 km de distancia y personas que residan en la Ciudad y reingresen luego de permanecer más de 4 días a más de 150 km de distancia, se requiere completar una declaración jurada online y realizar un test al arribo a la Ciudad.

En todos los casos, quedan exceptuados de realizar el test los menores de 12 años.

Si llegás por vía aérea deberán realizar un test al arribo en Ezeiza. No requiere turno previo. Si llegás en micro, deberán realizar un test al arribo a terminal Dellepiane. No requiere turno previo. Si llegás en vehículo particular u otros medios, deberás realizar el test dentro de las 72 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados. Es necesario solicitar turno online con anticipación a la llegada, para coordinar el día de arribo a la Ciudad con el turno de testeo. (Ver los centros de testeo).

Provincia de Buenos Aires

Se requiere sacar el Certificado Verano.

No se requiere certificado COVID-19 negativo ni seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria

Entre Ríos

Se requiere sacar el Certificado Verano



Corrientes

Se requiere una Declaración Jurada que completás en el formulario que se encuentra ingresando a https://permisos.corrientes.gob.ar/turismo, junto con el permiso para ingresar a la provincia. Se gestiona de manera individual y tenés que seleccionar el paso fronterizo por el cual entrás.

También te van a pedir una reserva o compra de un servicio turístico.

Misiones



Se requiere sacar el Certificado Verano

Certificado COVID-19 negativo realizado en las últimas 48 horas

Además debés descargar la app "Misiones Digital" y realizar la autoevaluación de síntomas de COVID-19, que sirve como Declaración Jurada.

Formosa



Se requiere certificado COVID-19 negativo

Además ingresá al sitio de la provincia y completá el formulario. Al llegar a la provincia deberás realizar una cuarentena de 14 días.

Chaco



Para ingresar tenés que registrarte y gestionar un permiso provincial que se accede en este link

Santa Fe



Se requiere sacar el Certificado Verano.

Además tenés que tener una reserva de un servicio o alojamiento turístico habilitado.

Córdoba



Se requiere sacar el Certificado Verano.

Santiago del Estero

En algunos casos se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria

Además, si sos de las provincias del Norte (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta), tenés que completar una declaración jurada online desde el sistema SICOIN. Si no podés generar la declaración jurada, podés completarla en los puestos de ingreso a la Provincia.

Si viajás desde el resto del país, tener una reserva de un alojamiento turístico habilitado, seguro personal de salud COVID-19 (si no tenés obra social) y descargar la app CuidarSE.

En cualquier caso no debés presentar síntomas, te controlarán la temperatura y el olfato.

Si sos un residente de Santiago del Estero y salís de vacaciones, para regresar a la provincia tenés que completar una declaración jurada online desde el sistema SICOIN.

Tucumán

Se requiere tener una reserva de alojamiento turístico habilitado y una Declaración Jurada del COE Tucumán.

Salta

Se requiere sacar el Certificado Verano.

Jujuy



Se requiere sacar el Certificado Verano.

Catamarca



Se requiere sacar el Certificado Verano.

La Rioja



Se requiere sacar el Certificado Verano.

Además tenés que completar una declaración jurada en línea. Accedé en este link

San Juan



Se requiere sacar el Certificado Verano.

San Luis



Se requiere sacar el Certificado Verano.

Mendoza



Se requiere sacar el Certificado Verano.

La Pampa



Se requiere gestionar un permiso provincial que se obtiene en este link.

Neuquén



Se requiere sacar el Certificado Verano.

Se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo.

Además, si sos residente necesitás el DNI que acredite domicilio real en la provincia, un comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino y cumplir con los controles de documentación de cada jurisdiccción.

Si sos un turista del resto del país necesitás además un comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino, el seguro de viaje COVID (para mayores de 60 años y grupo de riesgo) y cumplir con los controles de documentación de cada jurisdiccción.

En Villa la Angostura además se exige un permiso municipal.

Río Negro



Se requiere sacar el Certificado Verano.

El seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria es opcional

Además debés descargar la app "Circulación RN".

Chubut



Se requiere sacar el Certificado Verano.

Se requiere contar con obra social con cobertura en la provincia del Chubut o Seguro de viaje COVID

Además deberás presentar una reserva de alojamiento turístico o datos del residente de Chubut en donde te alojarás.

Para ingresar al Área Natural Protegida Península Valdés, es obligatorio que realices una la reserva previa de ingreso o bien contar con la reserva de un servicio turístico:

Si vas a pasar el día a Puerto Pirámides o recorrer Península Valdés, tenés que completar un formulario en https://peninsulavaldes.org.ar, con 48 horas de anticipación para su evaluación (debés completar un formulario por cada vehículo que ingrese). Con un plazo de al menos 24 horas previas a la fecha de la reserva, a fin de notificarte el estado de la solicitud de ingreso y en caso de confirmación, recibirás un código de ingreso.

Si contás con un servicio contratado (alojamiento, avistaje de ballenas, kayak, moutain bike, estancias turísticas, etc.), deberás proveer los datos que el prestador te solicite para que realice el trámite de ingreso por vos. Esos datos tendrán carácter de Declaración Jurada.

Si contratas una excursión con una agencia de viajes y turismo, la empresa realizará el trámite de ingreso.

Santa Cruz



Se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria

Además se requiere permiso, declaración jurada y reserva de alojamiento.

Solo están habilitados El Calafate y El Chaltén

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur



Se requiere sacar el Certificado Verano.

Se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria

Además, se requiere tener una reserva de un alojamiento turístico habilitado.