Villa El Chocón es la elegida del verano

El verano ya llegó y en El Chocón el turismo de cercanía se potenció. Durante los primeros fines de semana largos del mes, llegaron a disfrutar de las playas 6000 personas por día, por eso, la villa se prepara para recibir a todos los visitantes con los cuidados necesarios.

Para comenzar el viaje, los visitantes deben completar el Registro de Ingresantes a Villa El Chocón 2020/21, pueden hacerlo antes de salir o en el momento de ingreso a la localidad. Además, deben cumplir las normativas provinciales, que son el certificado de circulación que se obtiene a través de la aplicación Cuidar de Nación y el Documento Nacional de Identidad.

“La gente cuando descubre que puede salir viene a los lugares más cercanos. Pero deben planificar. Hay un solo camping en funcionamiento y contamos con cabañas, hoteles y hosterías que cumplen con los protocolos de covid y se están habilitando más”, dijo Fabiana Pueyrredón secretaria de Turismo local.

Otra opción: caminatas por la represa, las costas o el Cañadón Escondido. Foto gentileza Aída Chávez, Turismo El Chocón.

Agregó que el camping habilitado es Las Huellas, del Centro de Empleados de Comercio. Es el que queda en medio de la Villa, pero tienen menos parcelas y deben cumplir con sus asociados, por lo que sugieren averiguar sobre la disponibilidad de lugar antes de salir.

Algunos paseos imperdibles

Desde turismo, recomiendan elegir el balneario Las Huellas, una playa de unos 1.500 metros de largo. Allí, se ofrece el servicio de guardavidas. A pocos metros, el mirador Del Faro no es una zona apta para bañistas pero ofrece una magnifica vista del embalse y es un lugar en el que se puede abordar todo tipo de embarcaciones.

“Este es un lugar tranquilo, con una buena playa en la que la familia puede estar tranquila, porque están cuidados y hay menos riesgos”, dijo Pueyrredón.

Sobre el lado rionegrino, un lugar muy elegido es Pueblo Blanco, una costa paradisíaca. Hay que cruzar la represa y hacer 8 kilómetros para llegar a playas con aguas transparentes que desde la altura de los riscos se observan de color turquesa.

Esta península de arena fina y blanca, cuenta con un camino de tablas de madera que adornan el paisaje e invitan a descubrir lugares hermosos. Hay que tener en cuenta que aquí se cobra una entrada a cada auto que llega.

La sombrilla, algo que nunca debe faltar. Foto gentileza Aída Chávez, Turismo El Chocón.

Para los que no les gusta estar mucho sentados en la reposera, pueden salir a hacer mountain bike o caminatas diurnas y nocturnas por la Represa, el Cañadón Escondido. Allí se pueden observar sedimentos de las bardas, huellas de dinosaurios o el Cañadón Cocodrilo, donde se encontraron pequeños cocodrilos llamados araripesuchuss. También se puede hacer avistaje de aves, flora y fauna a orillas del Río Limay.

Hay que recordar que no está habilitado el paseo por el museo municipal paleontológico Ernesto Bachmann, porque las obras que se están haciendo, no se terminarán antes de febrero. Y la recomendación es siempre llevar sombrilla y mirar el pronóstico antes de salir. El viento es parte del paisaje patagónico, pero los días muy ventosos no deberías emprender este viaje.