Los secretos de Luis Suárez: de qué equipo argentino es y por qué Messi le debe asados

Luis Suárez, el delantero uruguayo del Barcelona, dio una de esa largas entrevistas en radio que suelen dejar varias frases y sobre todo, que permiten conocer más al jugador. Habló con Fox Sports de su relación con Messi, fuera de la cancha y de la deuda que tiene el argentino con él; de Neymar, y también, de cuál es el club que más lo atrae de Argentina y quién es su ídolo en estas tierras.

El mundial y el peso del periodismo

"Siempre lo hablo con Leo. El medio periodístico argentino es muy exigente y crítico. A Argentina siempre se lo va a exigir al máximo. Se le exige ganar cada torneo o Mundial, estar entre los 4 o ganarlo. Hay que convivir con eso y tratar de no presionarse y no contestar cuando se lo critica o cuando le va mal. No solamente Leo, sino toda la generación que llegó a la final del Mundial y la Copa América. Siempre va a quedar con la espina de que no se ganó, de que se perdieron las finales y lamentablemente el fútbol es así, y más el periodista argentino. Habrá que acostumbrarse, incluso hasta hoy en día en Barcelona nos pasa a nosotros".

El tema del asado en deuda

¿Quién hace mejor los asados? Todavía no comí un asado invitado por Leo, esa es la verdad. Messi los hace, pero no se anima a invitar a más de tres personas. Siempre le decimos cuándo nos va a invitar y no se anima, lo hace para tres o cuatro".

"TODAVÍA NO COMÍ UN ASADO INVITADO POR MESSI"#FOXRadio Imperdible momento con Luis Suárez: "No se anima a hacer asados para más de tres personas" pic.twitter.com/1UGpD8TsU5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 3, 2019

Pero no sólo hubo pase de facturas. Suárez aseguró que con Messi "hay mucha comodidad por la relación que llevamos de tantos años. Ni nos miramos y ya nos conocemos. Sabemos lo que pensamos los dos dentro como fuera, eso te hace entenderte en la cancha a las mil maravillas. Cuando él la agarra yo arranco a correr. Yo sé que él la va a tirar ahí y el sabe que yo voy a arrancar para ese lado y no para el otro. Son pequeños detalles que se originan por conocerte de tanto tiempo. Convivimos con el ego que es difícil en el jugador de fútbol, pero nosotros nunca le envidiamos nada a nadie".

Y agregó: "Tratamos de hacer una vida normal día a día, somos padres y nos gusta estar con nuestros hijos y parejas. Son lindos momentos los que uno vive con los niños, después hay gente que te ve en un mundo aparte, pero la realidad es que tratamos de vivirlo como lo viven todos los padres. Nos levantamos, los llevamos y vamos a buscar al colegio", comentó, respecto de su papel en su vida actual como jugador de fútbol.

El ídolo de chico

"MI ÍDOLO DE CHICO ERA EL BATI"#FOXRadio | El delantero uruguayo nombró a su referente en la posición y llenó de elogios a Gabriel Batistuta. pic.twitter.com/iguoP6bmeT — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 3, 2019

El equipo favorito:

"Siempre dije que desde chico agarré la época que San Lorenzo ganaba todo. Me llamaba la atención la época del Beto Acosta, Bernardo Romeo, el Pipi Romagnoli, Pipa Estévez. Veía toda esa generación de chico y me gustaba verlo. También estaba el Pampa Biaggio e imitaba al Beto Acosta. Lo mirábamos mucho en esa época"

Por supuesto, Marcelo Tinelli no esperó en hacerle una propuesta: