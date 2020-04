Mal momento de una vecina que le robaron la billetera

Al grito de “dame todo lo que tengas”, un joven le arrebató a una vecina de Provincias Unidas la billetera donde tenía tarjetas y documentos. A pesar de que pidió ayuda a los vecinos que salieron a correrlo, no pudieron dar con él

La vecina es una paciente oncológica y contó que en una de las cadenas de supermercados la proveían de mercadería mediante la entrega a domicilio pero como tenían muchos pedidos retrasaron las entregas. Se puso en contacto con una verdulería ubicada a unas 4 cuadras de su casa, les hizo el pedido y fue a buscarlo en su auto.

“Salí en el auto, forré el baul con nailon, fui y me pusieron la mercadería adentro, yo fui con barbijo y todo, les había dejado la tarjeta de débito, la pasaron y cerraron el baul. Regresé a mi casa, abrí el portón y cuando me bajaba del auto apareció un chico que no debe tener más de 16 o 18 años y me empujó. Me dijo, dame todo lo que tengas”, contó Mirta en diálogo con LU5.

Contó que ingresó al garage de su casa corriendo, ella pensó que en este tipo de situaciones no hay que resistirse, pero el instinto pudo más e intentó hacerlo. Le robó la billetera que era grande porque además de los documentos tenía recetas y los papeles de su madre que es discapacitada.

“Por la situación que estamos pasando, genera miedo y uno atina a defensa, posterior a eso salgo afuera, empiezo a gritar, los vecinos que estan todos en cuarentena, me auxiliaron en forma rápida, lo corrieron pero lo perdieron, salió por la calle Formosa”, dijo.

Dijo que la policía le dijo que no podía hacer nada y que tenía que hacer la denuncia en la comisaría Primera. Dijo que su testimonio lo daba para que le sirva a todas las mujeres que salen a comprar con sus billeteras “porque están al acecho”.

Agregó que había salido con todos los documentos porque por ahí la paraba la policía y necesitaba demostrar su situación.