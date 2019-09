Malos arbitrajes: tres son los colgados para el fin de semana

Estuvieron en el centro de la polémica en tres de los partidos de la séptima fecha, con decisiones que influyeron decisivamente en los resultados. Errores arbitrales en tiempos de (no) VAR, cuyo margen no se achica con el tradicional ojo avezado de los hombres de negro. Al menos en nuestro fútbol.

Andrés Merlos, Mauro Vigliano y Hernán Mastrángelo fueron suspendidos por una fecha en la Superliga tras sus malas actuaciones.

En el caso de Merlos, que estuvo en la victoria de Vélez sobre River por 2-1 en el Monumental, figuran el penal no cobrado del arquero Hoyos a Matías Suárez; la no expulsión de Armani por el penal cometido a Thiago Almada (era roja y no le sacó ni amarilla) y el error de cobrar penal por una mano que no existió de Nicolás Domínguez, que derivó en penal para River.

Merlos no sólo no dirigirá la próxima fecha de la Superliga sino que tampoco lo hará en la Copa Argentina, donde iba impartir justicia en Talleres de Córdoba y Almagro por los octavos de final.



Mauro Vigliano

Vigliano, quien dirigió en el triunfo de Boca ante San Lorenzo por 2-0 en el Nuevo Gasómetro, anuló mal por off side un gol de Franco Soldano en la visita y no expulsó a Carlos Tevez tras una brusca infracción a Ramón Arias.



Hernán Mastrángelo

Finalmente, Mastrángelo, el árbitro de Talleres y Gimnasia La Plata (2-1) en Córdoba, sancionó un insólito penal en favor del local cuando Marco Torsiglieri marcaba a Nahuel Bustos y éste cayó en el área.

De hecho, al final del encuentro, Diego Maradona, entrenador del conjunto platense, ironizó: “Qué le voy a decir, si nació malo, va vivir malo y se va a morir siendo malo”, en relación a la forma de arbitrar de Mastrángelo.

LOS DESIGNADOS PARA LA 8ª FECHA

Viernes 27

19.00 Aldosivi - Unión, Néstor Pitana

21.10 Patronato - Lanús, Fernando Espinoza

Sábado 28

15.30 Arsenal - Estudiantes, Leandro Rey Hilfer

17.45 Gimnasia - River, Patricio Loustau

20.00 Boca - Newell’s, Darío Herrera

Domingo 29

11.00 Banfield - San Lorenzo, Facundo Tello

13.15 Huracán - Atlético Tucumán, Ariel Penel

15.30 Vélez - Defensa, Nicolás Lamolina

17.45 Rosario Central - Racing, Jorge Baliño

20.00 Independiente - Talleres, Diego Abal

Lunes 30

19.00 C. Córdoba - Godoy Cruz, Pablo Echavarría

21.10 Colón - Argentinos, Yael Falcon Pérez