Mañana revisarán un grave caso de violencia de género calificado como lesiones leves en Neuquén

Un tribunal revisará la decisión del juez de Garantías de Neuquén, Mauricio Zabala, de calificar como lesiones leves agravadas un caso de violencia de género que para la fiscalía encuadraba en tentativa de homicidio agravada por el vínculo. El magistrado dispuso hoy que el imputado quede detenido hasta mañana, cuando se concretará la audiencia.

El acusado le provocó 40 lesiones en el cuerpo a su pareja, de 17 años, durante la madrugada del 6 de enero. Incluso la lastimó mientras ella protegía al hijo que tienen en común de cuatro meses, al que arrojó sobre un colchón. Utilizó también un cuchillo y un destornillador. Previamente había agredido a sus dos sobrinos de 13 y 8 años.

Si bien el fiscal Andrés Azar propuso una calificación más gravosa, no hizo hincapié en el contexto de violencia de género y de maltrato hacia la niñez en que se produjo el hecho. Tampoco el juez, al valorar que las lesiones que tenía en su rostro, cuero cabelludo, brazos, piernas y muslos no habían puesto en riesgo su vida y tenían un tiempo de curación menor a 30 días. Eso significa que miró el ataque solo evaluando el resultado del daño, y no las circunstancias en las que se produjo, esto es el control y sometimiento a la que estaba expuesta la adolescente.

En la audiencia de hoy el defensor oficial Carlos Ferreyra planteó que el padre del imputado dijo que estaba en condiciones de recibirlo en su casa de 25 de Mayo, La Pampa, distante a 160 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Indicó que su asistido puede concurrir una vez por semana a la comisaría local y allí permanecerá mientras dure el proceso.

Azar manifestó que un oficial pampeano fotografió la vivienda y se entrevistó con el padre del acusado. Informó que el domicilio era apto. Le solicitó al juez que el imputado permanezca con prisión preventiva hasta mañana cuando se revisará la decisión.

Zabala afirmó que su resolución era que fuera trasladado a La Pampa, con la obligación de presentarse semanalmente en comisaría y la prohibición de acercarse a la ciudad de Neuquén a menos de 100 kilómetros, salvo cuando sea citado por el proceso. De todas formas hizo lugar al pedido de Azar de que permanezca detenido por 24 horas.

Además de la causa penal hay un expediente abierto en el fuero de Familia.