Maradona durísimo con Macri: "Que la FIFA revea la decisión y le saquen el cargo a este impostor"

Es increíble que Macri, después de engañar durante 4 años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí sólo dejó hambre y miseria. Después de lo que nos costó zafar del FMI, él nos volvió a endeudar DE POR VIDA. Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisión, y que le saquen el cargo a este impostor!