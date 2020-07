Maradona recordó la semifinal del Mundial '90 ante Italia

View this post on Instagram

A 30 años (y 2 días) de este partido contra Italia. Ya lo saben, fue nuestro pase a la final del Mundial 90, en el San Paolo. Gracias a los napolitanos por su respeto. Y a mis compañeros, que dejaron todo contra un equipazo como el italiano. Sin exagerar, este partido fue una batalla, y no sólo a nivel futbolístico. Esto lo publico con mucho respeto, porque sigo en contacto con algunos de los protagonistas. Pero no podía no hacerlo. Un saludo para todos, y espero que recuerden nuestros nombres! 💪🇦🇷