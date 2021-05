Marcela Feudale no estará en el arranque de Showmatch

Marcela Feudale no estará en el inicio de Showmatch.

Marcela Feudale no estará en el inicio del nuevo ciclo de Showmatch La Academia. La emblemática locutora aseguró que mientras no esté vacunada, no va a formar parte del programa de Marcelo Tinelli.

Según contó ella misma en su programa radial, le planteó A Tinelli la situación y el conductor comprendió su postura.

"Lo llamé y le dije que presentaba mi renuncia, no porque quisiera irme del programa, sino por el riesgo que implicaba exponerme al contacto con mucha gente en un estudio de televisión sin estar vacunada todavía", explicó.

"Vos vení cuando quieras, tu lugar no te lo va a sacar nadie", le respondió Tinelli, según contó La Enana.

La postura de Feudale tiene que ver- no solo con el temor a que ella se contagie el coronavirus- sino también la condición de su madre, que tiene 84 años y hasta el momento sólo recibió la primera dosis de la vacuna.

La locutora también opinó sobre la incorporación de Martín Salwe, quien será su reemplazo.

"Es un chico que está trabajando hace mucho tiempo en la empresa, que hizo el Cantando y que me va a reemplazar en el periodo que yo no esté, que pueden ser 15 días, un mes, dos meses, hasta estar vacunada", detalló.

"No hay ninguna interna", sentenció Feudale, ante los rumores de pelea.

La Academia, el nuevo segmento de ShowMatch en El Trece, se estrenará el próximo 17 de mayo a las 21.