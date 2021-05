Marcelo Tinelli sobre los contagios de coronavirus en ShowMatch: «No se dieron de forma simultánea»

Marcelo Tinelli regresó a la televisión con una gran producción y despliegue de gente, pero con muchas críticas por la cantidad de personas que estuvieron durante el primer programa en el estudio de grabación de la productora La Flia incluso el conductor fue denunciado penalmente por “rompimiento de medidas sanitarias”.

En este contexto, la semana pasada se dio a conocer el primer contagio de coronavirus en el show. Se trata de Nicolás Fleitas, bailarín que comparte equipo con Cande Ruggeri.

"Yo estoy bien, solo tuve fiebre, un poco, y algo de tos. Ya estoy ok y el sábado me dan el alta", le dijo Fleitas a este medio. Sobre su contagio, afirmó: "Me dieron el positivo la semana pasada. Cuando tuve el primer síntoma suspendimos todos los ensayos".

El martes, el portal de noticias PrimiciasYa.com confirmó que hay más casos de Covid en el ciclo de Tinelli. La personas contagiadas serían seis bailarinas del staff, por eso este lunes y martes solo se vieron dos bailarinas en la pista.

Según le confirmaron al portal de noticias "También estaría contagiado alguien de la producción, sumando así los siete casos. El miércoles se graban los envíos de ese día y el del jueves con La Academia. El jueves grabarían el especial de humor que se verá el viernes", agregaron.

El periodista de espectáculos Ángel de Brito también confirmó en Twitter que en total son nueve los contagiados de Covid en el ciclo de Marcelo: "Son 9 casos positivos de #Covid en #Showmatch 6 bailarinas y 3 productores. Se aisló a todo el staff de bailarinas, y a todos los contactos estrechos de los 9 casos. Por suerte, todos con síntomas leves".

Marcelo Tinelli también se expresó desde sus redes, y señaló: "A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde La Flia queremos aclarar que los casos positivos que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire. Y en cado caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendado".

"No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral. Más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística. Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar", cerró el animador.