Falta de vacantes: en San Martín hay lista de espera en muchas escuelas secundarias

San Martín tiene dos escuelas técnicas y cuatro secundarios bachiller, uno de los cuales no tiene edificio propio y funciona, solamente, en el turno vespertino en instalaciones de una escuela primaria. Desde el gremio docente ATEN aseguran que hay cerca 120 estudiantes que están en lista de espera, y no sólo para ingresar a las escuelas técnicas, en los CPEM también hay falta de vacantes.

«Hay 117 estudiantes que quedaron en lista de espera en el sorteo de las escuelas técnicas, pero al mismo tiempo lo que aparece ahora como problema es que esas familias que quieren anotar a sus hijos o hijas en los CPEM, como no fue la primera opción, también en algunos casos han quedado en listas de espera», contó a RÍO NEGRO, Soledad Mora, secretaria general de ATEN en San Martín de los Andes que explicó que muchas escuelas están esperando el cierre de los procesos de los estudiantes para ver que matrícula les queda.

Resumió: «es parte de la misma problemática, de la falta de proyección en función de las necesidades de cada comunidad educativa sobre la matrícula que se están necesitando hoy» y aseguró que «es medio generalizado y no escapa a lo que está sucediendo en el resto de la provincia».

«La demanda respecto de las vacantes de la escuela pública viene hace muchos años y se agravó mucho más ahora con la situación de la pandemia donde lamentablemente muchos pibes y muchas pibas tienen que volver a hacer primero y segundo año. Es bastante compleja la realidad en San Martín», confió.

Más allá de las dos EPET que no tienen vacantes, en San Martín hay cuatro escuelas secundarias de bachiller, pero una de ella solo se puede desarrollar en un turno porque no tiene edificio y debe compartirlo con una intitución primaria. «El CPEM 96 no tiene edificio propio y funciona en el vespertino en la escuela 359, que es una escuela primaria, por ejemplo esa institución educativa tiene un solo turno y no puede ampliar la inscripción. Es la escuela del barrio Cordones del Chapelco que es un barrio re contra poblado y como no cuenta con el edificio propio no puede ampliar la matrícula«, contó Mora.

Respecto del crecimiento de la demanda de vacantes, la secretaria del gremio docente señaló que se debe a un constante crecimiento poblacional de la ciudad: «San Martín, como zona turística, es una ciudad a la que todo el tiempo está viniendo gente, hay un crecimiento de la población y una demanda que se genera por la cantidad de familias que año a año se vienen a vivir acá a San Martín».

Además precisó que «el contexto de pandemia hizo que también mucha gente viniera a vivirse a lugares como San Martín de los Andes«.

Ante la demanda de vacantes en escuelas técnicas, el gobierno provincial señaló que hay lugares para todos los estudiantes en las secundarias de la provincia, pero admitió que las escuelas técnicas están sin lugar. Para ello aseguró que se trabaja en dar respuesta.

El vocal de ATEN por la Comunidad en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Maximiliano Del Río, aseguró en declaraciones al programa Vos a Diario de RN RADIO (89.3) que se trabaja en la creación de dos primeros años como anexo a alguna de las escuelas técnicas de San Martín, para dar respuesta a la falta de vacantes.

Al respecto, Mora indicó que aún no se sabe donde fucionarán físicamente esos anexos y que aún no tienen información concreta.

Más allá de la respuesta paliativa que se trabaja en el CPE, la secretaria de ATEN en San Martín de los Andes señaló que «lo que hay que tener en claro que esto es una respuesta a la situación emergente, lo que tiene que suceder es que se planifique la construcción de una escuela media, de una escuela técnica, más la construcción del edificio propio del CPEM 96, que se abre como otro abanico de posibilidades, en el sentido que podés tener un secundario que tenga los tres turnos para dar respuesta a la necesidad de la comunidad».

