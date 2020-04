María Emilia Soria: "Vamos camino a seguir con la cuarentena"

La intendenta roquense María Emilia Soria anticipó este domingo que "vamos camino a seguir con la cuarentena" en la región, a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del decreto que establece las normas de la tercera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La jefa comunal advirtió este domingo en diálogo con C5N que "estamos viviendo esto con mucha preocupación" porque "Río Negro no ha logrado" sostener la curva de contagios, motivo por el cual la provincia fue mencionada el sábado último en la presentación del presidente Alberto Fernández entre las de riesgo.

La situación de la provincia "no es regional, no es algo de la Patagonia. Es un caso particular", explicó Soria al respecto.

"Lo cierto es que los grandes focos de contagio son las zonas que generan ingresos y PBI a la provincia, como el turismo en Bariloche y la producción en el Alto Valle. Así que esto impacta muy fuerte en la economía", definió la intendenta de Roca.

Finalmente sobre la posibilidad de que se flexibilice el aislamiento en la ciudad y en la región, Soria adelantó que "me atrevo a decir que no va a haber oportunidad de flexibilizar nada". En Roca se registraron hasta el momento 9 positivos, y se investigan algunos casos sospechosos.