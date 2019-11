Maroon 5 confirmó fecha para su show en Argentina

Maroon 5 llega a la Argentina el 12 de marzo de 2020 y se presentarán en el Campo Argentino de Polo presentado por Flow Music Experience. Las entradas para la gira saldrán a la venta al público en general a partir del viernes a las 10 a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $2.600 + Service Charge en Preventa 1.

15% de descuento con Club Personal durante todo el período de venta o hasta agotar stock. También se podrán comprar tickets con todos los medios de pago.

El anuncio de la gira sigue al debut de su sencillo más reciente, "Memories" (222 Records / Interscope Records). El lanzamiento del single marca lo nuevo de la banda de Los Ángeles desde el lanzamiento de su himno global "Girls Like You". Producido por Adam Levine y The Monsters & Strangerz y producido por Jacob "J Kash" Hindlin, "Memories" marca un momento de progresión creativa y personal para los músicos. La balada minimalista combina una guitarra impecablemente limpia con letras cantadas y sugerentes de Levine. Además de representar otro lado sonoro, aborda temas desconocidos para el grupo, es decir, la pérdida, pero desde un ángulo diferente.