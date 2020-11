Martínez: "El que pueda pagar el costo de las tarifas, lo va a pagar"

Darío Martínez, secretario de Energía.

El secretario de Energía, Darío Martinez, dijo que se prevé la aplicación de un subsidio "más individualizado y eficiente", y que "un porcentaje de la población que puede pagar el costo de la tarifa, lo pague".

"La aplicación de un subsidio mucho más individualizado y eficiente nos permitirá que un porcentaje de la población que puede pagar el costo de la tarifa, lo pague", señaló Martínez en una entrevista publicada hoy en el diario La Nación.

El funcionario afirmó que "no vamos a aumentar los subsidios", y recordó que las tarifas están congeladas hasta diciembre, tras lo cual "se tomará la decisión en virtud de cómo está la sociedad, cómo están los argentinos y qué capacidad tienen de afrontar el costo de la tarifa o no".

"Hay que ir analizando ese esquema y en función de eso tomar la decisión del descongelamiento o no", dijo, y agregó que "independientemente de esa decisión, nosotros creemos que se puede establecer un esquema de subsidios mucho más eficiente".

En este contexto, se refirió al Plan Gas: "En un mundo de incertidumbre y de pandemia, el Presidente (Alberto Fernández) da una señal de certeza y de largo plazo y pone en el Plan Gas un esquema donde establece una garantía de pago".

De este modo, sostuvo: "queremos reconstruir la confianza que se perdió por las decisiones contradictorias de los últimos años en política energética. Estamos también trabajando en los primeros borradores de la ley de Promoción de Inversiones, que busca reconstruir la confianza. Si no hay confianza, no hay inversiones y no se produce energía".

Consultado sobre si las naftas van a seguir aumentando, señaló: "si te llevás por la visión sectorial, para las empresas deberíamos subir mucho. Pero nosotros no tenemos esa visión, la nuestra es más sistémica".

En cuanto a los biocombustibles, dijo que "los precios estaban congelados y nosotros lo actualizamos un poco, y se está avanzando en el Congreso en un esquema de prorrogar la ley".

Asimismo, afirmó que las energías renovables "llegaron para quedarse y para crecer. A todos los que tienen contratos para comenzar proyectos y no pueden avanzar les dimos tiempo hasta el 15 de noviembre para que nos hagan una devolución de las causas de ese parate".

"La idea es que aquel que no lo va a desarrollar, que libere megas para los que sí tienen ganas. No es a cualquier costo. Tenemos que revisar muy bien los contratos y los sobre costos que tienen. Creo que se puede bajar mucho el contrato", concluyó.

Agencia Télam