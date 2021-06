Maru Martini sobre el STJ: «el costo de llegar para las mujeres es muy alto»

María Eugenia Martini, presidenta del bloque del Frente de Todos en Río Negro, conversó este jueves con "En Eso Estamos" de RN Radio. La legisladora dialogó sobre la selección de nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia, donde remarcó la importancia de la inclusión de la paridad. Además resaltó la importancia que tiene que abra la temporada de invierno para Bariloche e hizo referencia a las pocas veces que sesionó la legislatura rionegrina.

"Desde el Frente de Todos creemos que el STJ tiene que tener paridad de género, y creemos que las dos vacantes deberían ser para mujeres, tenemos la expectativa. Solamente el 30% de las mujeres ocupan lugares jerárquicos en la Justicia. En ninguna de las 24 provincias hay una mujer a cargo del Ministerio Público Fiscal", indicó Martini.

En cuanto a la idoneidad de los postulantes a las dos vacantes, la legisladora explicó: "Estamos dando por descontado que las personas que acceden a estos lugares tienen las mismas capacidades. Y para las mujeres sabemos que los costos de llegar a esos lugares es muy alto".

"Tenemos un gran desafío, vamos a seguir con las entrevistas hasta la semana que viene", contó al detallar que la votación se llevará a cabo el 30 de junio y contará con la participación de 12 legisladores, 12 representantes del Colegio de Abogados y la gobernadora Arabela Carreras.

Con respecto a la apertura de la temporada de invierno en Bariloche, detalló: "A veces no dimensionamos lo que significa para la ciudad el turismo, en la temporada de invierno por ejemplo llegan más de 20 mil brasileños a Bariloche anualmente, lo que genera una gran reactivación de la economía".

Martini también respondió ante la consulta sobre la poca cantidad de sesiones que lleva la Legislatura en el 2021: "Hemos reclamado en forma permanente el tema de las sesiones. El año pasado hicimos 12, pudimos estar presentes con todos los temas en pandemia. Las sesiones deben ser permanentes, cada 15 días o una vez al mes. No solamente se sesiona con poca frecuencia, si no que los temas muchas veces no van al hueso".