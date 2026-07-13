Las lluvias trajeron alivio al campo de Neuquén, aunque preocupan los índices de preñez y el parate comerical

El reciente frente de tormenta que cubrió de nieve las cumbres de la cordillera e inyectó un importante caudal de agua en los valles bajos trajo un respiro indispensable para los establecimientos ganaderos de la provincia de Neuquén.

La llegada de las precipitaciones invernales permitió mitigar las intensas voladuras de tierra que suelen caracterizar los suelos de la región durante el mes de julio y renovó las expectativas de acumulación hídrica en las cuencas.

Sin embargo, desde la conducción de la Sociedad Rural de Neuquén (SRN) aclararon que la recomposición de los perfiles del suelo demandará tiempo y regularidad climática, en un marco productivo estructuralmente condicionado por ciclos previos de sequía extrema.

La presidenta de la entidad, Cecilia de Larminat, explicó que el déficit de forraje registrado durante el último año obligó a la mayoría de los productores a implementar planes de suplementación alimentaria asistida para contener los niveles de mortandad en los rodeos, debido a la falta de crecimiento natural de las pasturas.

Esta prolongada escasez de nutrientes impactó de forma directa en los balances reproductivos de los establecimientos locales.

«La vaca solo cicla y entra en servicio cuando sus necesidades corporales y de lactancia se encuentran cubiertas. Frente a la falta de forraje, los índices de preñez de este ciclo arrojaron resultados notablemente menores», detalló la dirigente, evidenciando el freno biológico que experimentaron los rodeos ante la falta de condiciones ambientales propicias.

Complicaciones en la cadena de comercialización

Al panorama climático se suma una coyuntura comercial restrictiva en el circuito cárnico regional. El mercado del gordo experimenta actualmente una marcada parálisis y dificultades operativas para la colocación de los lotes de hacienda en las plantas de faena.

El principal factor de preocupación para los productores radica en la extensión de los plazos de pago por parte de los compradores. Los operadores del sector señalaron que esta dilación financiera afecta principalmente a las estructuras de menor escala, que carecen de la capacidad de stock para retener los animales en los campos y se ven forzadas a liquidar los vientres que quedaron vacíos tras los tactos.

«La venta para faena representa el cierre de un proceso productivo de largo plazo que requiere años de inversión en sanidad, genética y alimentación», argumentó De Larminat. Agregó que la combinación de valores deprimidos en el consumo interno y plazos de cobro que se extienden de manera indefinida desincentiva la reinversión y compromete la sustentabilidad financiera de las empresas agropecuarias de la región.

Proyección institucional y capacitación en el interior

En el plano institucional, la Sociedad Rural de Neuquén ratificó el cronograma de actividades de cara a la temporada de verano. En cumplimiento de sus pautas estatutarias, la tradicional Exposición Rural de Neuquén se llevará a cabo del 20 al 24 de enero de 2027 en su predio de Junín de los Andes. Los organizadores confirmaron que ya se encuentra comercializado más del 80% de la superficie disponible para stands industriales y de servicios, garantizando el esquema de financiamiento genuino de la muestra y el mantenimiento de la entrada libre y gratuita para el público general.

Previamente, las autoridades de la rural neuquina se trasladarán a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la Exposición de Palermo, marco en el cual integrarán el desfile oficial del Consejo Federal con motivo de conmemorarse el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina.

Asimismo, la entidad destacó el nivel de respuesta obtenido en las jornadas formativas orientadas al personal de campo. Los recientes cursos de primeros auxilios y emergentología rural —desarrollados de forma consecutiva en las localidades de Las Ovejas, Junín de los Andes y Las Lajas— contaron con la participación de cerca de 300 asistentes, incluyendo puesteros, encargados de estancias y personal de las fuerzas de seguridad locales, consolidando un espacio de integración técnica ante las contingencias del ámbito rural.

FECHAS CONFIRMADAS – EXPO RURAL DE NEUQUÉN 2027

• Lugar: Predio de Junín de los Andes

• Fecha: Del 20 al 24 de enero de 2027

• Estado: 80% de los espacios comerciales ya confirmados

• Modalidad: Entrada libre y gratuita para la comunidad