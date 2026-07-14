A qué hora juegan Francia y España la primera semifinal del Mundial 2026, TV y la grilla completa

El posteo fue durante el partido de Francia contra Paraguay por los octavos de final.

El Mundial 2026 ingresó en su zona de definición absoluta y ya no hay espacio para la especulación. Este martes 14 de julio, la llave de las semifinales arranca con un auténtico duelo de titanes: Francia y España se verán las caras en el imponente AT&T Stadium de Dallas, Texas. El ganador de este cruce no solo sacará boleto directo a la finalísima del domingo, sino que se transformará en el potencial rival de la Selección Argentina, que este miércoles reedita el clásico histórico ante Inglaterra en Atlanta.

El formato reglamentario de la FIFA para esta instancia de eliminación directa es taxativo: si hay paridad tras los 90 minutos reglamentarios, se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad en el marcador, el primer finalista del mundo se definirá a través de los tiros desde el punto penal.

Cómo llegan los candidatos al duelo en Texas

Francia pisa fuerte y camina con andar de candidato indiscutido. El combinado dirigido por Didier Deschamps viene de ratificar su jerarquía colectiva al derrotar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final, apoyado en el desequilibrio de Ousmane Dembélé y en la vigencia letal de Kylian Mbappé, quien lidera la tabla de artilleros del torneo con 8 goles junto a Lionel Messi. Con una estructura que arrastra el rodaje de tres finales consecutivas, Les Bleus asoman como un rival temible.

Por su parte, España llega en un estado de gracia futbolística absoluto. La «Furia Roja» de Luis de la Fuente se metió entre los cuatro mejores del planeta tras despachar a Bélgica por 2-1 gracias a los gritos de Fabián Ruiz y Mikel Merino. El conjunto ibérico, que cuenta con la frescura de Lamine Yamal y Nico Williams, arrastra un historial reciente muy favorable en duelos directos oficiales: venció a los galos en la Eurocopa 2024 (2-1) y en el recordado 5-4 de la Nations League 2025.

Las probables formaciones de las selecciones

El encuentro contará con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, designado de manera oficial por la FIFA para impartir justicia en Texas. Los técnicos ponen todo su arsenal en cancha:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola o Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Agenda del partido: horario y cómo verlo en vivo en Argentina

Para que no te pierdas el inicio de la semana de definición del Mundial, las opciones de pantalla en el país combinan televisión abierta, cable tradicional y el universo del streaming: