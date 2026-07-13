Salarios estatales en Neuquén: el pedido de recomposición que dejó la apertura de la paritaria

El gobierno de Neuquén reactivó hoy la paritaria estatal al reunirse con los sindicatos que, en la última ronda de negociaciones, firmaron un acuerdo salarial para el primer semestre del año.

El encuentro que abrió la jornada tuvo como protagonista a ATE. La cita, que estaba prevista para las 9:30 en un primer momento, fue postergada y terminó comenzando casi dos horas después, luego del mediodía.

La reunión estuvo encabezada por el secretario general del sindicato, Carlos Quintriqueo, y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quienes repasaron junto a sus equipos la situación financiera de la provincia e intercambiaron puntos de vista.

Según el cronograma establecido, las entrevistas iban a continuar durante la tarde de hoy en la Casa de Gobierno, primero con el gremio de los trabajadores viales y luego con UPCN.

Desde el Ejecutivo, en un comunicado oficial, destacaron la apertura del proceso de negociación salarial y afirmaron que da cuenta del «compromiso asumido» con las organizaciones sindicales para garantizar el cumplimiento de la paritaria.

La reapertura de la mesa salarial se dan en vísperas del IPC de junio, que se difundirá este martes y activará, a través de un ponderado entre el dato provincial y el nacional, el nuevo aumento que cobrarán los trabajadores estatales de la Neuquén.

ATE pidió por una «recomposición»

De acuerdo al acta que difundió ATE, los dirigentes de la entidad expusieron su postura respecto a la situación económica de los agentes de la administración pública y solicitaron que la nueva propuesta salarial «se construya sobre la continuidad del IPC», contemplando además «una recomposición sobre el salario de los trabajadores».

También presentaron un informe sobre «diferentes problemas» de la dirección provincial de Registro Civil, insistieron sobre el incremento del valor de las guardias en el sistema público de salud, emitieron una solicitud por los empleados del EPAS y solicitaron la firma de los «expedientes pendientes».

Como resultado del encuentro acordaron verse nuevamente 28 de julio próximo, en horario a confirmar.

Además de Tobares, en representación del Ejecutivo provincial estuvieron la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, el subsecretario Gobierno, Juan Grandi, y su par de Recursos Humanos, Juan González.

Por el gremio, en tanto, asistieron junto a Quintriqueo María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

Viales y UPCN: el cronograma de la paritaria estatal en Neuquén

Más tarde fue el turno de la Unavp, el sindicato que nuclea a los trabajadores viales que dependen de la Provincia. El secretario general, Alejandro Roselli, aseguró en contacto con Diario RÍO NEGRO que el encuentro había sido normal y que se planteó la aplicación de aumentos mensuales por IPC.

Dijo, además, que se llevaron pedidos para aprobar expedientes y la apertura de cupos para trabajadores eventuales, destinados a reforzar los planteles que hoy se desempeñan en la dirección de Vialidad. Al igual que con ATE, confirmó que el próximo contacto formal será el 28. «Veremos qué responden«, agregó.

Al cierre de esta edición se estaba desarrollando la reunión con los referentes de UPCN, aunque la expectativa era que se llegara a un resultado similar, postergando las conversaciones al menos hasta fin de mes.