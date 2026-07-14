Necrológicas de hoy, martes 14 de julio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 14 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GRILLO, SUSANA ELENA
Falleció en Neuquen el día 13 de Julio a la edad de 92 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 13 :00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.
Alikanoff de Filadoro, María «Mashenka»
Falleció en Neuquén, el 12 de julio de 2026. Susana Quiroga, Justiniano y Mariano Vila acompañan a la familia Filadoro en este doloroso momento. Nos deja a todos un recuerdo imborrable y el legado de la amistad de familias y la unión de los hermanos.
TORRES, JUAN RODOLFO
Fallecio en General Roca a los 76 años de edad. Su esposa Silvina Bonazzola, sus hijos Pablo y Juan Alberto, su hermana Hilda, sus nietos y demas familiares participan de su fallecimento comunicando que sus restos velados en Sala Velatoria de calle San Juan 1894, seran destinados a cremacion el dia de hoy. Servicio PABLO CUETO Servicios Funerarios.
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