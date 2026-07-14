Necrológicas de hoy, martes 14 de julio de 2026

GRILLO, SUSANA ELENA Falleció en Neuquen el día 13 de Julio a la edad de 92 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 13 :00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF.

Alikanoff de Filadoro, María «Mashenka» Falleció en Neuquén, el 12 de julio de 2026. Susana Quiroga, Justiniano y Mariano Vila acompañan a la familia Filadoro en este doloroso momento. Nos deja a todos un recuerdo imborrable y el legado de la amistad de familias y la unión de los hermanos.