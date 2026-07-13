El Gobierno de Neuquén valoró el diálogo «positivo» con los gremios tras la apertura de las paritarias

En el inicio de la ronda de negociaciones salariales para el segundo semestre del año, el Gobierno de Neuquén calificó como «positivo» el diálogo con los gremios estatales tras la primera mesa de trabajo realizada este lunes 13 de julio.

El encuentro, encabezado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, junto a la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, permitió al Ejecutivo exponer la situación financiera provincial y escuchar los requerimientos sindicales, entre los que se destacó el pedido de ATE de sostener el esquema de actualización por IPC e incluir una recomposición real sobre los sueldos.

La reunión, que citó a los referentes de ATE, la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), marcó el puntapié inicial para definir la pauta salarial de la segunda mitad del 2026.

Al respecto, Tobares sostuvo: «El diálogo con los sindicatos es positivo porque nos permite dar previsibilidad a los trabajadores para el segundo semestre del 2026, conforme lo habíamos acordado en noviembre del 2025, al tiempo que garantizamos los servicios a la ciudadanía”.

Por su parte, la secretaria Pogliano confirmó que el Ejecutivo se tomó el tiempo de anotar y analizar los planteos de cada agrupación para evaluar la viabilidad de las demandas. Esta reapertura llega en un momento clave, ya que este martes se difundirá el IPC de junio, dato que activará, mediante un ponderado entre la inflación nacional y la provincial, el nuevo aumento salarial para los estatales neuquinos.

ATE reclamó por una «recomposición» sobre el IPC

El encuentro que abrió la jornada, según relató anteriormente Diario RÍO NEGRO, sufrió una demora en su inicio, comenzando pasado el mediodía. La delegación de ATE, encabezada por su secretario general Carlos Quintriqueo, fue la primera en sentarse frente al equipo del ministro Tobares.

Allí, los representantes sindicales presentaron un acta formal donde exigieron que la nueva propuesta salarial «se construya sobre la continuidad del IPC», contemplando además «una recomposición sobre el salario de los trabajadores».

La agenda de ATE fue extensa: incluyó un informe sobre irregularidades en el Registro Civil, reclamos por el valor de las guardias en Salud, pedidos específicos para los empleados del EPAS y el reclamo por la firma de expedientes pendientes.

Viales y UPCN completaron el cronograma

Durante la tarde, la ronda continuó con la Unavp y UPCN. Desde el sindicato de trabajadores viales, su secretario general, Carlos Alejandro Roselli, ratificó en contacto con este medio que la exigencia de su sector también se centra en la aplicación de aumentos mensuales atados al IPC, sumado a pedidos administrativos como la aprobación de expedientes y la apertura de cupos para trabajadores eventuales en Vialidad.

Tras una jornada intensa de planteos sectoriales, Gobierno y sindicatos acordaron retomar las conversaciones formales el próximo 28 de julio, fecha en la que se espera que el Ejecutivo ya cuente con una respuesta concreta a las demandas presentadas. «Veremos qué responden«, sintetizó Roselli de cara a esa próxima cita.