Más que una playlist: canciones, discos y videos estrenados esta semana

En lo que suponemos era el disco más esperado de estos días, Tini Stoessel acaba de estrenar "Tini Tini Tini", proyecto que cuenta con la colaboración de los productores y compositores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, ganadores del premio a Productor del Año en los Latin Grammys 2020.

Además, trabajó junto a grandes figuras de la música latina e internacional, como Alejandro Sanz, en Un beso en Madrid.

Otro artista que lanzó disco este viernes es Shawn Mendes, se trata de "Wonder", sus cuarto álbum de estudio.

Lo que sigue es la clásica playlist semanal de Spotify. Ya saben qué hacer: pasen, vean, elijan, escuchen... y disfruten.

La Franela ft Los Tipitos: "Lo que me mata"

La Franela presenta su nuevo videoclip: “Lo que me mata ft. Los Tipitos”, el sencillo que se desprende de su último EP digital “Canciones aisladas” lanzado el pasado 20 de noviembre en todas las tiendas de streaming. La fusión entre ambas bandas de rock lograron sin dudas, una amena versión del clásico y primer corte que daba a conocer a La Franela hace 11 años atrás, esta vez acompañados atravesando el tiempo con la pasión intacta.

“Canciones aisladas” es un EP digital de cinco clásicos de la banda reversionados junto a músicos invitados como Los Caligaris, Los Tekis, Los Tipitos, y los ex integrantes de Los Piojos: Micky Rodriguez, Chuki de Ipola, y Pablo Guerra. En medio del contexto de la pandemia y el aislamiento social, el EP fue grabado con el propósito principal de buscar que la distancia se vuelva cercana a través de la música, y las canciones sean ese abrazo que todos queremos darnos.

La Burrito Cumbión ft. Sr. Flavio: "Reviente Style"

“Reviente Style” es el nuevo video de la banda argentina La Burrita Cumbión con la participación estelar del Sr. Flavio (Los Fabulosos Cadillacs) en bajo y voces.



La canción fue compuesta por JuanMa como un homenaje a El Gran Silencio, la emblemática banda mexicana y habla irónicamente de los problemas de la vida nocturna frenética y desprolija.

Mick Fleetwood & Friends celebran la mpusica de Peter Green

Este viernes fue el lanzamiento mundial de 'The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)”, la primera canción en vivo grabada en una celebración musical de los primeros años de Fleetwood Mac y su fundador Peter Green, con Billy Gibbons de ZZ Top y Kirk Hammett de Metallica, interpretando una estridente versión.

Kirk Hammett interpretó la icónica canción con la histórica guitarra Les Paul de 1959 del legendario Peter Green, mientras que la banda completa incluye al propio Mick Fleetwood, quien fue el curador del evento, junto a Dave Bronze, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson y Rick Vito.

El 25 de febrero de 2020, pocos días antes de que se descubriera el primer caso de COVID-19 en el Reino Unido, tuvo lugar un concierto muy especial en el legendario Palladium de Londres celebrando las canciones de Peter Green y la encarnación original de Fleetwood Mac.

Este espectáculo también adquiere ahora un significado particularmente conmovedor, con el desafortunado fallecimiento de Peter Green en julio de 2020.

Los artistas que participaron esa noche incluyeron un espectacular elenco de estrellas: Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townshend, Steven Tyler y Bill Wyman. El legendario productor Glyn Johns se unió como productor ejecutivo de sonido y la banda incluía al propio Mick Fleetwood junto con Dave Bronze, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson y Rick Vito.

DANI presenta "A mi lado", su nuevo single

DANI es uno de los mayores exponentes del hip-hop urbano y recientemente estrenó su nuevo éxito. El video oficial fue tendencia en YouTube y superó las 2 millones de visualizaciones en las primeras 48 horas desde su lanzamiento.



Respetado por sus pares y aclamado por su gente, DANI nos vuelve a sorprender con su faceta rap-pop urbana mientras sigue afianzando la esencia de su versátil carrera musical. Con una melodía cálida y una letra que rescata las experiencias positivas dentro de la adversidad, "A Mi Lado" recorre la vida de un artista y su entorno en el camino ascendente de su carrera.

Daniel Ribba es un compositor y freestyler argentino nacido en 1999 en Argentina (21 años). Empezó como MC, participando en la que fue la mayor competencia de freestyle underground a nivel hispano, El Quinto Escalón. Ganó mucho reconocimiento debido a su nivel con el que participó en la FMS Argentina, temporada 2018-2019. Luego se retiró para dedicarse de lleno a su vida musical.

Sara Hebe adelanta su próximo disco con el single "Teta"

Teta es un Booty Beats, inspirado en el género proveniente del underground Afro Holandes, siguiendo la línea del single Parien7e, Teta cuenta con producción músical de Ramiro Jota.





Teta es un track ultra bailable que rompe todas las estructuras. Además cuenta con un videoclip ideado por la misma Sara Hebe, dirigido por Martina Giancaterino y Marina Carrasco en dirección actoral, acompañadas por un equipo totalmente de mujeres y personas de identidad no binarie.

Los únicos hombres cis que participan en Teta, son los actores: Juan Isola, Cristian Jensen y Nicolas Goldschmidt, y con coreografía a cargo de Mancu Veneno.



Este video fue grabado en el icónico HOTEL MAGNUS en la creación colectiva de una fantasía planteada en la década de los 80 en donde una ex estrella porno devenida a “MILF” intenta ser lo que siempre anhelo: Ser la jefa, tapa de revista y protagonista.



Teta formará parte de un próximo disco de estudio que Sara Hebe lanzará en 2021.

Mike Amigorena lanza "Tranfer", una canción "surrealista y optimista"

El cantante, actor y compositor Mike Amigorena estrena su nueva canción, “Tranfer”, dueña de un espíritu surrealista con “imágenes que conforman un ‘patchwork" de emociones, de notas brasileñas y españolas”, definió el intérprete.

“De alguna manera es muy onírico lo que representa esta canción en mí, porque es algo surrealista y la letra me fue saliendo como sueños, sueños que al mismo tiempo definían una forma de vida, la protección de los animales, sortear los obstáculos para estar más livianos, son letras muy optimistas y es muy colorido todo, incluso la canción”, dijo a Télam Mike Amigorena acerca de su flamante tema que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales.

Se trata de una canción de hip hop/rap con melodías de soul combinadas con pasajes brasileños y andaluces; está acompañada por un videoclip y cuenta con Naomi Preizler como cantante invitada.

Amigorena es un artista performer nacido en Mendoza (Argentina) en 1972.

En 1992 se mudó a Buenos Aires donde empezó su carrera como actor y músico. En 2000 realizó trabajos en televisión y teatro. En 2005 formó la agrupación Ambulancia donde mezcló la música con la actuación llevándolo a realizar un disco con producción de Lito Vitale. Luego formó la banda indie dance MOX.

Participó en proyectos con Ale Sergi, Leo García y Los Tipitos.

En 2016 decidió emprender su camino solista y lanzar su primer trabajo, “Amántico”.