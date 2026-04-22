Fiesta del Chef Patagónico: «es la hora de los nuevos talentos», alienta el chef Mazzuchelli

El chef Sebastián Mazzuchelli inició este 2026 con nuevos desafíos. Así como el año pasado sintió la necesidad de una pausa, y encuentros puntuales en mesa chica con los comensales, donde experimentó con su arte culinario en vivo, observando, viendo las reacciones de cada invitado; este 2026 lo llevó a abrir las puertas de “Finca Araucaria”, un bar de tapas y almacén de ahumados en Cipolletti.

La gastronomía se impuso y lo hizo volver a los fuegos cotidianos, al día a día con el público, al ambiente de bar en pleno centro de Cipolletti, en una esquina emblemática.

Mazzuchelli con el intendente De Gregorio y Natalia Manavella.





El ritmo que le marca este nuevo emprendimiento lo prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera, la celebración de la 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico de Villa Pehuenia Moquehue, a vivirse desde el 1 al 3 de mayo. “Imposible no mirar atrás y emocionarse, pensar en la primera edición en el volcán Batea Mahuida, los innumerables amigos que creyeron en el proyecto, que apoyaron con su presencia”, reconoce Mazzuchelli al hablar con “Yo Como”.

Mazzuchelli con sus colegas Seleme (izq) y Esper (der).



De las miles de anécdotas, algunas quedarán guardadas para siempre en la memoria de los paisajes y sus protagonistas. “Sin duda, esta fiesta es el espacio de encuentro con los amigos, colegas, de charlar sobre gastronomía, de conocer nuevos productos, y trazar las líneas que guían lo que se viene”, agrega.

Mazzuchelli, en una de las clases magistrales de la Fiesta del Chef Patagónico, en edición pasada.





Hoy, Mazzuchelli piensa que “en esta fiesta llegó el momento de abrir las puertas al futuro de la gastronomía, de dar un paso al costado e invitar a las nuevas generaciones a ser parte de la construcción de la identidad gastronómica de cada territorio”.

Así como Villa Pehuenia Moquehue acobijó sus sueños de juventud, que hoy lo trajeron hasta este presente y lo hacen ser uno de los referentes más importantes de la gastronomía, tiene la plena seguridad que llegó la hora de ser el puente de nuevos sueños.

Sin dudas, “este es un año para no perderse la Fiesta Nacional del Chef Patagónico”, invita el cipoleño que ha pasado buena parte de su vida en la villa Pehuenia Moquehue como emprendedor gastronómico en la villa. Y que es, desde la primera edición de esta fiesta, diseñador de contenido y anfitrión perfecto de los chefs y las chefs más renombrados de la Patagonia y el país.