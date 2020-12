Más que una playlist: canciones, discos y videos estrenados esta semana

Este viernes, se destaca el lanzamiento de Evermore, el nuevo disco de Taylor Swift, que llega sólo cinco meses después de Folklore, editado en julio pasado. La novedad viene acompañada con el estreno del videoclip de "Willow", el primer tema del flamante álbum.

Otro disco nuevo, pero de algo no tan nuevo, es "En vivo en el Teatro Ópera", el show que Turf dio en marzo de 2016 y que esta semana editó como álbum.

Entre los single, acaso el más destacado sea "Verte", la colaboración entre Nicki Nicole y Dread Mar I. Además, lo nuevo de Juan Ingaramo, Conociendo Rusia, Gwen Stefani, Pablo Alborán, Ca7riel & Chita... y así hasta llegar a cuatro horas de música. Ya saben, es por acá: pasen, vean, escuchen y disfruten.

Videoteca de novedades

"El Flaco de la India" presenta "Será que la canción llega hasta el sol"

El Flaco de la India", una banda platense que fusiona las canciones de Luis Alberto Spinetta con la música clásica de la India, lanzó este viernes su primer corte difusión en distintas plataformas digitales.

Con adornos e instrumentación de la música sagrada de la India, el tema "Será que la canción llegó hasta el sol", puede escucharse en Spotify o Amazon. También en YouTube, Facebook e IGTV el video de la canción.

El cantante del grupo, Pablo Asnaghi, contó a Télam que "el disco es un viaje de canciones del 'Flaco' Spinetta y mezcla las dos culturas: la hindú con la nuestra".

El rapero Nacho A.K.A Augenuino presenta "Ignacio" ft. Nico Bereciartua

El rapero argentino competidor de la FMS estrena single y videoclip con la participación del guitarrista Nicolás Bereciartua. Con “Ignacio”, Nacho Augenuino presenta un nuevo estilo musical en su repertorio artístico.

El rapero de 22 años oriundo de Morón,es competidor de rap y freestyle dentro de la FMS, el evento más importante a nivel mundial dentro del rubro. En “Ignacio”, Nacho hace honor a su vocación y redobla la apuesta fusionando el rap con los acordes del guitarrista Nico Bereciartua, referente del rock-folk dentro de la escena actual.

Evanescense anticipa su disco con "Yeah Right"

"The Bitter Truth", el primer álbum de música nueva de Evanescence en una década ya tiene fecha de lanzamiento: 26 de marzo de 2021 .

Con este primer adelanto, pesado y divertido, el ritmo industrial de “Yeah Right”, combinado con la letra mordaz de Amy Lee revela una visión cínica de la experiencia de la banda hasta ahora en la industria de la música.

"The Bitter Truth" es una colección épica impulsada por la guitarra inspirada en las realidades (a menudo amargas) del siglo XXI y de nuestro mundo. El primer LP original de la banda en diez años es un álbum de rock increíble. Las canciones ya publicadas han recibido elogios iniciales de Elle, Billboard, SPIN, American Songwriter y más, y muestran el sonido "feroz e himnario" (The New York Times) que hizo de Evanescence un nombre familiar, así como el drama y voces potentes que hicieron de Amy Lee "una de las voces definitivas del rock" (Rolling Stone).

Twenty One Pilots sorprende con un hit navideño

El dúo Twenty One Pilots comparte un sorpresivo single de Navidad, “Christmas Saves The Year”, que ya está disponible en todos los servicios de streaming. La nueva canción viene acompañada de un video dirigido y animado por Johnny Chew, que ya puede verse en el canal de YouTube de Twenty One Pilots.

“Christmas Saves The Year” y “Level of Concern” son los singles más recientes de Twenty One Pilots después del lanzamiento del álbum Trench, certificado con Platino en Estados Unidos.

Julian Lennon sorprende con una nueva versión de "To The Good Old Days"

"To The Good Old Days" es una nueva versión que Julian Lennon co-escribió y lanzó con Dennis DeYoung de Styx. Una hermosa canción esperanzadora, nostálgica y festiva.

Julian Lennon comentó sobre esta canción: “Después de grabar por primera vez “To The Good Old Days” con Dennis, seguía pensando que podría ser más una canción festiva, casi navideña... Y le pregunté a Dennis si podía hacer una versión con ese estilo… ¡Afortunadamente, dijo que SÍ! ¡Y entonces voila! Con la ayuda de mi querido amigo y compañero de escritura y producción, Justin Clayton, fuimos a nuestros respectivos estudios en casa y trabajamos en la canción, hasta que sentimos que se sentía como si fuera Navidad... ¡Felices Fiestas para todos!”