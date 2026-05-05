El contratista del country reportó una sugestiva llamada de Adorni antes de ir a la Justicia: peritarán su celular

La investigación judicial que indaga el patrimonio del actual jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este martes. En las últimas horas, la Justicia dispuso peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista encargado de llevar adelante las presuntas onerosas remodelaciones en la vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cua.

La decisión fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo, quien hizo lugar a una solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación. El pedido surgió inmediatamente después de que Tabar declarara, bajo juramento de decir verdad, que el jefe de Gabinete le abonó en efectivo la suma de US$ 245.000 por las obras realizadas en su domicilio.

Durante su testimonio en los tribunales de Comodoro Py, el constructor reveló un dato que encendió las alarmas de los investigadores: según su testimonio, ntes de presentarse a declarar, recibió llamadas y mensajes de WhatsApp con la modalidad temporal por parte de Adorni.

El testigo relató que el funcionario le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo de asesores lo contactara para coordinar el tema de la declaración. Si bien Tabar admitió que inicialmente consideró la oferta, tras consultar con un asesor legal decidió rechazar el contacto para evitar cualquier sospecha sobre el armado de una estrategia de encubrimiento conjunta.

Frente a esta revelación, el análisis exhaustivo del dispositivo móvil fue encomendado a los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), quienes tendrán la compleja tarea de intentar recuperar los mensajes borrados.

El objetivo central de la medida es rastrear registros de comunicaciones y recuperar posibles mensajes temporales intercambiados entre ambos, según la información revelada por el portal Infobae.

Rechazaron el pedido de detención de la diputada Pagano

En paralelo a la orden de peritaje, el fiscal federal Gerardo Pollicita desestimó este martes un pedido formal presentado por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora había solicitado la inmediata detención de Adorni argumentando un supuesto riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente, basándose precisamente en el intento del funcionario de contactar al testigo clave.

Sin embargo, desde la fiscalía no avalaron el requerimiento. Tras ser notificados por el juzgado de Ariel Lijo, fuentes judiciales indicaron al medio ya citado que no se verificaron los riesgos procesales denunciados por la diputada, quien de manera subsidiaria había reclamado que se le prohíba al jefe de Gabinete tomar cualquier tipo de contacto con los testigos de la causa.

Los detalles de la obra millonaria que dio el contratista de la casa en el country de Adorni

El testimonio de Tabar aportó una radiografía detallada de los gastos del matrimonio Adorni. El contratista precisó que en agosto de 2024 el funcionario lo contactó directamente para evaluar posibles refacciones en una casa de 400 metros cuadrados ubicada en el lote 380 del mencionado club de golf.

Lo que comenzó con un presupuesto inicial cercano a los US$ 94.000 escaló rápidamente con el agregado de trabajos extra y mobiliario a medida, alcanzando la cifra final de US$ 245.000. El dato saliente es que, según el testigo, todos los pagos fueron realizados por Adorni íntegramente en dólares, en efectivo y sin la emisión de facturas ni recibos.

Según consta en el expediente judicial al que accedió La Nación, Adorni contactó directamente a Tabar vía WhatsApp en agosto de 2024 para evaluar reformas en un lote de 400 m². Aunque la propiedad estaba estructuralmente sana, el matrimonio invirtió una fortuna para adaptarla a sus exigencias.

Entre los ítems más llamativos y costosos de la obra se destacan:

Una pileta climatizada que demandó una inversión de US$ 9.000 , sumado a un equipo de «bomba de calor» por US$ 9.780 . El fondo de la piscina original fue rellenado y revestido con piedra Bali y mármol travertino.

, sumado a un equipo de . El fondo de la piscina original fue rellenado y revestido con La construcción de una cascada en el jardín por US$ 3.500.

construcción de por Un sector de relajación que incluyó la compra de dos apoyacabezas para el jacuzzi a razón de US$ 90 cada uno.

a razón de US$ 90 cada uno. Aberturas premium (Ventanas Renthaus) por US$ 33.000 y una isla de cocina por US$ 4.900.

y una Pedidos extra de carpintería a medida que, sumados, superaron los US$ 34.000.

Cómo sigue la investigación por el patrimonio de Adorni

La causa continuará su curso con nuevas rondas de testimoniales. En las próximas horas se espera la declaración de Leandro Miano, el hijastro de una de las jubiladas que le vendió a los Adorni un lujoso departamento en el barrio porteño de Caballito.

Según consta en el expediente, esa operación inmobiliaria se selló con un pago inicial de US$ 30.000 en efectivo y un saldo de US$ 200.000 sin intereses que el jefe de Gabinete se comprometió a cancelar en el mes de noviembre próximo.

Mientras se suceden las citaciones, la Justicia ya encomendó la elaboración de un informe técnico sobre la evolución patrimonial del matrimonio.

En caso de que los peritos detecten inconsistencias manifiestas, se intimará a Adorni para que justifique su nivel de vida y erogaciones en relación con sus ingresos formales. De no lograr brindar explicaciones satisfactorias, el expediente podría avanzar hacia un llamado a declaración indagatoria por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.