Maternidad en tiempo de redes: menos mandatos pero más presión social

"Dudo que nos hayamos liberado de los modelos únicos de crianza -indica-. Estamos en camino. Sabemos que existe otra visión, más amable con la infancia y sobre todo más amable entre nosotros. Le estamos enseñando a los niños precisamente a no juzgar, tal vez la próxima generación no tenga que escuchar opiniones que no se han solicitado y que no suman"