Mauricio Macri pidió explicaciones al Gobierno por las negociaciones con Pfizer

El expresidente Mauricio Macri planteó a su sucesor, Alberto Fernández, que "termine de explicar" por qué no se arribó a un acuerdo con Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus y se refirió a las polémicas acusaciones que hizo la presidenta del PRO Patricia Bullrich en relación a este tema.

"Yo no tengo precisiones. Es lamentable que el Gobierno no las haya dado. Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande, nos daban directo a comprar 13 millones de vacunas y el Gobierno no las compró. Es algo que no pueden explicar, no hay una explicación que conforme", declaró Macri.

"La última mentira que dijo el Presidente es que Pfizer dejó de vender al mundo para vender en Estados Unidos, cuando sabemos que Uruguay ha comprado. Lo importante es por qué de Covax compraron la mínima y por qué no tenemos Pfizer pese a la colaboración que habíamos tenido con ellos", dijo.

Y agregó: "Tuvimos la cuarentena más larga y hemos caído de nuevo por la falta de vacunas. No nos terminan de explicar, no hay claridad en la administración de esta pandemia ni siquiera en la compra de vacunas".

Finalmente, el líder del PRO negó estar "focalizado" en las elecciones presidenciales de 2023 porque "falta mucho para eso", aunque aseguró que trabaja para "fortalecer a los dirigentes que son muy valiosos para el país".

"No puedo saber que voy a querer hacer a tres años y no sé si la gente está dispuesta. Sí estoy convencido de defender la democracia en el país para que puedan elegir en el rumbo que sea correcto. Estoy trabajando activamente por mi país, para defender la institucionalidad frente a los atropellos del populismo, para fortalecer a los dirigentes que son muy valiosos y que la Argentina sea un país de oportunidades. Es muy importante que Argentina tome el tumbo correcto y no quién lo conduce", concluyó.

El actual presidente de la Fundación FIFA explicó por qué se vacunó en los Estados Unidos, pese a haber anticipado a principios de año que "no lo haría hasta que estuviera vacunado el último de los argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales".

Básicamente, apuntó a la "falta de vacunas" en la Argentina. "Tenía turno en las siguientes semanas, pero consideré que lo mínimo que podía hacer como un aporte era ir y pagar una vacuna en los Estados Unidos para liberar a alguien en la Argentina, porque van a pasar meses hasta que todos los argentinos se puedan vacunar. Lo vi desde ese lugar y para nada invalida lo que dije".