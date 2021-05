Fernández: Bullrich «se cruzó con uno que le dijo ‘vas a parar de mentir’, y ese soy yo»

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que las acusaciones sobre supuesto pedido de sobornos a Pfizer para compra de vacunas vertidas contra el Gobierno por la jefa del PRO, Patricia Bullrich, son "una difamación imperdonable" y dijo que la dirigente macrista "esta vez se cruzó con uno que le dijo vas a parar de mentir".

El Jefe de Estado rechazó así las afirmaciones de Bullrich, quien también fue desmentida por Pfizer, y ratificó que demandará judicialmente a la exministra de Seguridad de Juntos por el Cambio.

"Lo que dice es falso; nunca nadie le pidió a ningún laboratorio que haya un intermediario para vendernos vacunas" contra el coronavirus, "nadie pidió sobornos ni nada parecido; no es un exceso político, es una difamación imperdonable", sostuvo Fernández por Radio 10.

Añadió que estas afirmaciones de la dirigente macrista "generan estupor ante los ciudadanos que esperan las vacunas con ansiedad y que con mucho esfuerzo estamos trayendo, producto de negociaciones muy difíciles con países que tampoco producen vacunas para satisfacer las necesidades del mundo y de la Argentina en particular".

Abundó diciendo que "en democracia hay que cuidar ciertas cosas y lo primero que exige la convivencia democrática es la no difamación, no soportar la mentira, no utilizar la mentira como mecanismo de posicionamiento político porque nos lleva a cualquier lado".

"Lo vivimos en los años recientes, con imputaciones falsas, difamaciones, injurias, procesos basados en mentiras; es una práctica a la que hay ponerle punto final para que sea posible la convivencia democrática", sentenció.

Fernández resaltó que "nunca fui cuestionado por haber cometido un acto ilícito o un acto que me enriquezca; pero no quiero dejar pasar por alto esto, hay que ponerle un límite: que me critiquen es parte de la democracia, que me difamen no".

"Que me atribuyan un delito no es parte de la democracia y mucho menos merece esto Ginés (González García), que es un hombre de bien, y yo tampoco", añadió.

El mandatario dijo que "voy a ir personalmente yo" a hacer la denuncia contra Bullrich en los Tribunales y "no voy a utilizar los abogados del Estado".

También ratificó que "voy a demandar civilmente y (lo que eventualmente cobre en un juicio por) los daños y perjuicios voy a donarlo al Instituto Malbrán".

"Esto no se aguanta más, esta lógica política no se aguanta más. no se puede tolerar. Hay mucha gente sufriendo, mucha gente esperanzada en que le llegue la vacuna, y que me acusen de estar haciendo negocios personales no se lo perdono a nadie", dijo.

Agregó que "en la función pública no hice negocios jamás ni los voy a hacer nunca, y lo peor que puede pasar es acostumbrarnos a la mentira".

"Que no mientan, lamentablemente (para Bullrich) se cruzó con uno que le dijo 'vas a parar de mentir', y ese soy yo", sentenció, y agregó: "No soy de los que me callo frente a las cosas, porque el que calla otorga".

Por otra parte dijo que "trabajamos todos los días para conseguir vacunas, y contrariamente a lo que dicen nunca hemos dejado de hablar con Pfizer, con Moderna, con Johnson & Johnson, con AstraZeneca, con Gamaleya, con Sinopharm, y ahora estamos buscando la vacuna que se hace en India".

"Todas son de buena calidad y tenemos la idea de conseguir las vacunas para vacunar a todos los argentinos, aunque no es tarea fácil", sostuvo Fernández.