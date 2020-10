Médicos apoyan las restricciones en Neuquén: "eran imprescindibles"

Hace dos semanas que el sistema de Salud de Neuquén está colapsado, con las terapias intensivas al 99% de ocupación. Y tal como señalan los integrantes del sistema de Salud no sólo hay personas a la espera de un respirador sino que también ya se está seleccionando quienes acceden a él y quienes no. En este contexto, la semana pasada, toda la comunidad médica pedía accionar el "botón rojo". Las medidas tomadas ayer por el gobierno provincial parecen responder a ese pedido y los profesionales de la salud apelan a que se cumplan para aliviar al agotado sistema de Salud.

El Colegio Médico de Neuquén emitió un comunicado respaldando las medidas de aislamiento adoptadas por el gobierno provincial para las siete ciudades que tienen circulación comunitaria del virus.

"Las medidas tomadas eran imprescindibles. Nuestro sistema se saturó y los trabajadores de salud necesitan un respiro. No queremos las imágenes que se vieron en otros países", comienza señalando el Colegio Médico de Neuquén.

Y al mismo tiempo solicita a la comunidad "acompañar estas decisiones". "En estos 14 días, hagamos el esfuerzo como sociedad. Defendamos lo realizado hasta el momento. Apelamos a la solidaridad de todos. La responsabilidad es mía, tuya, nuestra", cierra el comunicado.

La secretaria gremial del Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén (Siprosapune), Noemi Alemany acordó también con los médicos. "Esto se tendrá que ver en 15 días, pero es lo que veníamos reclamando, una acción mucho más positiva y proactiva protegiendo al sistema de Salud para que, por lo menos, baje el número de circulación del virus y así se pueda responder bien a la población con el tema de las camas", señaló la profesional.

Y agregó: "lo vemos como algo positivo, esperemos que de una vez por todas se entienda que hay que calmar un poco el tema de los ingresos a Salud, porque no son los trabajadores los que tienen que decidir quién vive y quién no".

Alemany también aseguró que las medidas de restricción en la circulación podrían disminuir en un 50% los contagios y que de esa forma se "va a poder aliviar un poco el tema de las camas dentro de los hospitales".

"El personal está absolutamente agotado, no hay posibilidades de abrir más camas porque no hay cómo, no hay recurso humano para abrir más camas, entonces las que están hay que tratar de mantenerlas, que no caiga ninguna, y para eso hay que hacer que haya menos infectados y menos demandas en los servicios de salud. Es la única", resaltó la representante del gremio de profesionales de la salud.

Claro que la restricción en la circulación trajo quejas en varios sectores de la sociedad y, sobre todo, en los comerciantes. Al Respecto, Alemany confió que aunque se entiende el enojo, no "hay muchas herramientas que nos este dando este virus para tratar de sostener lo poco, lo mucho o lo mediano que tienen los servicios de salud a esta altura después de seis meses de soportar esta pandemia".

Quien se manifestó en contra de las medidas que restringen la circulación en las localidades con circulación comunitaria del virus fue Darío Más, secretario general del Sindicato de Enfermería de Neuquén.

"Insistimos que el tema del aislamiento no es el camino. La gente necesita salir, la gente necesita trabajar. Hay que pensar ya en la nueva normalidad, en otro tipo de medidas a tomar y lo que hay que reforzar es el tema de los controles", señaló el representante de los enfermeros.