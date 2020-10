Para comerciantes de Neuquén, no se pueden cumplir las restricciones

Un grupo de comerciantes se manifestó esta mañana en la Casa de Gobierno para protestar contra las nuevas medidas de restricción impuestas por el gobierno provincial para frenar los contagios de coronavirus. Aseguran que no se pueden cumplir porque "no hay plata".

Las disposiciones rigen en Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala, las siete ciudades de la provincia con transmisión comunitaria del virus. Si bien no implican un cierre de los locales, sí prohíben la atención al público y la movilidad de trabajadores no esenciales en automóviles.

"Es muy difícil entender el decreto, no queda claro nada, si podemos abrir los comercios o no. Vamos a pedirle explicaciones al gobernador. Si nos van a dar una ayuda para comprar comida, remedios, pagar los alquileres, la luz y el gas, si no es imposible de cumplir", afirmó Norma Figueroa, del grupo Comerciantes Unidos.

En declaraciones a Vos A Diario, evaluó que "uno trata de dar una orden si va a poder ser cumplida" y que, en este caso, no pueden cumplir las medidas impuestas por el gobierno nacional y provincial porque "no hay plata".

Sobre la modalidad de delivery, afirmó que no sirve si no permiten la circulación de autos. "¿Cómo llevamos las cosas hasta los domicilio? Además están lo que son los servicios de gimnasia y danzas, donde muchos alumnos ya pagaron la cuota. ¿Qué hacemos, le devolvemos la plata?", planteó.

"Son medidas que se toman de forma aisladas, sin pensar en las consecuencias. Cuando toman una medida deben tener los recaudos de saber cómo van a controlar. No quiero estar fuera de la ley, pero así es imposible de cumplir", sostuvo.

Figueroa indicó que desde marzo están solicitando una reunión con el gobernador, pero sólo han sido recibidos por otros funcionarios. Las protestas de esta mañana fueron, en un principio, a la Casa de Gobierno, pero luego se trasladaron al municipio de la capital.

"Hace más de un mes que estamos esperando una ayuda que nos iban a dar. Habíamos empezado con 25 comerciantes que pedían ayuda de alimentos, eso aún no ha llegado y esa lista se sigue ampliando", dijo.

La cámara de comercio Acipan insistieron con que las medidas de cierre de comercios no son efectivas porque los contagios se dan en los ámbitos sociales y cuestionaron que "el humor social requiere el mantenimiento de la promoción de la economía".

Neuquén ayer sumó un nuevo récord de casos diarios, con 508 en la jornada del domingo. La ocupación de camas de terapia intensiva también continúa al máximo de su ocupación, con un 99% sostenido desde hace dos semanas.