¿Quiénes pueden circular en automóviles en Neuquén y con qué permiso?

Ayer por la noche el gobierno provincial anunció las nuevas medidas que rigen hasta el 25 de octubre y acompañan a la vuelta al aislamiento para siete localidades de Neuquén establecida por el gobierno nacional. Uno de los puntos más fuertes de las medidas es la prohibición casi total de la circulación vehicular. ¿Quiénes están exceptuados y qué permiso tienen que tener?

Durante las próximas dos semanas, en Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala sólo podrán circular en automóviles o motocicleta los trabajadores y trabajadoras definidos como esenciales por el último decreto nacional 792.

En el sector público está habilitado el personal de Salud, fuerzas de seguridad, autoridades superiores de los gobiernos, trabajadores y trabajadoras del Sector Público, personal de los servicios de justicia de turno, personas afectadas a la realización de servicios funerarios, personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el personal docente y no docente de los establecimientos educativos que reanuden las actividades educativas no escolares presenciales, actividad que en la provincia no volverá en el corto plazo.

En el sector de la sociedad civil lo podrán hacer personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos; personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes; personas que deban atender una situación de fuerza mayor; los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual; personas con discapacidad y profesionales que las atienden y quienes circulen para el traslado de niños, niñas y adolescentes.

También hay actividades comerciales que son consideradas esenciales, cuyos dueños y trabajadores podrán utilizar los vehículos para movilizarse a trabajar. Entre ellas todas las relacionadas con la producción, transporte y comercialización de alimentos, elementos de higiene personal y limpieza; farmacias; ferreterías; veterinarias; provisión de garrafas; también las industrias relacionadas con el equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Pero también podrán utilizar sus vehículos quienes tengan turnos médicos ya agendados y personas que necesiten recibir atención médica de urgencia.

En todos los casos quienes circulen en vehículos y estén habilitados para hacerlo deberán tener el Certificado Único de Circulación, emitido por el gobierno nacional, a través de la aplicación CuidAR.