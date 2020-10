Para los médicos el "botón rojo" es la única salida en Neuquén

El parte nocturno del comité de epidemiología informó que la provincia registró en las últimas 24 horas, 16 muertes por coronavirus. Los contagios siguen en aumento y para los profesionales del sistema de salud, la medida de la restricción de circulación por cuatro días no es suficiente. Consideran que la única opción para controlar la situación crítica es detener la circulación por, al menos, 15 días.

"Lo concreto es que el sistema de salud hoy está a full, está 100% ocupado y estamos actuando como si esto no pasara, tenemos una circulación casi liberada, con lo cual sabemos que eso va a generar mayores contagios y un mayor número de casos que hoy por hoy no tenemos donde atenderlos", aseguró Martín Pellín, integrante de la comisión directiva del Colegio Médico de Neuquén, en diálogo con VOS A DIARIO.

También, el médico otorrinolaringologo que ante la falta de profesionales se encuentra cumpliendo guardias en el espacio Duam confió que "hay gente que está enferma en domicilios sin posibilidad de recibir un tratamiento y todos sabemos casos de gente que ha quedado sin tratamiento en la casa y ha fallecido". Y subrayó: "esto no hace más que reflejar el colapso del sistema de Salud hoy en Neuquén".

Los médicos de la provincia y también diferentes asociaciones relacionadas al sistema de Salud piden al gobierno que accione el "botón rojo" para así parar la circulación y disminuir la tasa de contagios. El gobierno provincial, por ahora, solo dictaminó la restricción de circulación para este fin de semana.

"A nosotros no nos resulta para nada simpático sacar un mensaje de estos, habida cuenta que desde el gobierno y desde las instituciones privadas se está haciendo todos los esfuerzos necesarios y dentro de las posibilidades para poder resolver o darle algún tipo de solución a esta historia. Pero es insuficiente porque tenemos una cantidad de casos que nos está desbordando", aseguró Pellín sobre el pedido de mayor restricción en la circulación.

Aunque reconoció que una vuelta fase 1 es compleja, sostuvo que el aislamiento es la única solución hoy y ahora. "No es mentira que se están eligiendo los pacientes para ventilar, no es mentira que la gente está sin tratamiento en la casa porque no damos abasto para darle solución. La verdad que no encontramos otra respuesta, otra solución u otro tipo de paliativo para mejorar un poco la situación, si lo hubiese estaría genial", subrayó Pellín.

Además, el médico señaló que la Covid-19 es una enfermedad que afecta a todas las personas, más allá de las comorblidades: "los factores de riesgo influyen pero no son excluyentes de que se te pueda agravar la situación".

Sobre las secuelas que puede dejar el coronavirus, Pellín señaló que aunque se desconoce cómo serán a futuro, la Covid-19 dejará secuelas en quienes la hayan transitado, como "cualquier enfermedad respiratoria o cualquier proceso infectocontagioso inflamatorio a nivel pulmonar".

"Ahora se está infectando mucha gente con lo cual vamos tener una población mayor de gente con secuelas respiratorias. A largo plazo lo desconocemos, pero vamos a empezar a ver pacientes con secuelas respiratorias. En muchos casos esto no es gratis, no es que me enfermo supero el problema y ya está. Es lo que pasa con todas las enfermedades respiratorias que son graves", cerró el representante del Colegio Médico de Neuquén.