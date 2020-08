Mencué: intentan ayudar a campesinos aislados desde las nevadas de julio

El invierno castiga duro a gran parte de la Región Sur rionegrina. Hubo nevadas extraordinarias y temperaturas que superaron los 20 grados bajo cero y las zonas más altas, ubicadas desde en centro hacia la cordillera, fueron las más afectadas. Si bien desde hace unos 10 días no nieva y los deshielos ya comenzaron, el temporal de fines de julio aún genera complicaciones.

Mencué es uno de los poblados que padece este invierno , el más duro en varias décadas. El pequeño paraje, donde viven unas 300 personas, está en el noroeste de Río Negro, a unos 250 kilómetros al oeste de General Roca, a una distancia similar al este de Bariloche y a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Su economía gira en torno a la producción ganadera y al empleo público.

“Todavía tenemos pobladores aislados en algunos lugares. Ha nevado mucho y tuvimos temperaturas de hasta 25 grados bajo cero. Si bien ya estamos a mediados de agosto, la situación aún es complicada” señaló el comisionado de fomento , Rubén Najul.

Najul compara este invierno 2020 con el de 1984, cuando las nevadas y temperaturas extremas dejaron a ese paraje aislado varios días. Pero en aquella época los vecinos no contaban con los garrafones de gas, ni el módulo de abastecimiento de combustible, ni energía eléctrica las 24 horas o internet, como sí tienen ahora.

“En algunas partes la nieve acumulada ha superado el metro de altura y la vamos a tener un tiempo más, porque mucha está congelada y eso dificulta el ingreso a algunos lugares” agregó.

Desde las primeras nevadas en junio, las motoniveladoras de Vialidad Rionegrina han tenido una ardua tarea. El despeje de la ruta provincial 67, que va desde Comallo a Chasicó y atraviesa Mencué, ha sido prioridad para mantener las comunicaciones con el resto de la provincia y permitir las salidas de ambulancias con parturientas y enfermos y el ingreso de los camiones con gas, forraje, leña y otros insumos para abastecer a la población.

Najul detalló que vienen trabajando sin pausa abriendo caminos hacia los distintos campos y acompañando el ingreso y egreso de vehículos al paraje. En la zona se han alterando personal y maquinarias de las delegaciones Los Menucos, Bariloche y General Roca. Destacó el acompañamiento y las rápidas respuestas de los ministros, de la gobernadora Arabela Carreras y del senador Alberto Weretilneck. “Estamos en continuo contacto con referentes del Estado. Nos están acompañando en este duro momento que nos toca atravesar” agregó.

Los campesinos más complicados

En la zona de Mencué viven dispersos unos 200 campesinos. La mayoría pequeños crianceros de ovejas y cabras que se ven muy afectados por el aislamiento tras el último temporal . Algunos lugares aún permanecen aislados por la acumulación de nieve congelada.

“Preocupa la situación de muchos pobladores. Desde la comisión de fomento todavía no hemos podido llegar a algunos campos. Sabemos que no la están pasando bien porque han perdido muchos animales” sostuvo Najul y admitió que todavía no se puede saber fehacientemente el porcentaje de mortandad debido a que muchos animales están sepultados bajo la nieve. “Vamos a tener que esperar el deshielo para poder dimensionar bien la mortandad, pero sabemos que es importante”.

Agregó que esta semana se está tratando de llegar a aquellos puestos que aún permanecen aislados, para poder llevarles a los campesinos alimentos, gas envasado, forraje y módulos de alimentos.