Mercado Comunitario: cruce por la representación de organizaciones

“El municipio nunca apostó mucho al Mercado Comunitario”. De esta forma, Fabiana Goye, vocal de la Federacion de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), se refirió a la situación actual del mercado que funciona en un predio del este en tierras del ferrocarril.

Goye preside además la Feria Franca en Bariloche y relató que en la última reunión del directorio que se llevó a cabo antes de las elecciones municipales se planteó que el mercado acumulaba una deuda de 6 millones de pesos.

“Manifestamos que el estado debía hacerse cargo y gestionar. No nos convocaron nunca más. Nunca logramos un informe por escrito ni actas de las reuniones”, recalcó.

El concejal Marcelo Casas que integra el directorio también se sumó al cuestionamiento: “Hay una ordenanza que establece que las organizaciones deben integrar el consejo consultivo pero no intervienen porque no han sido convocadas”.

Relató que en la última reunión antes de la pandemia, “María Eugenia Ordoñez, secretaria de Desarrollo Económico, describió una situación caótica del mercado”. “Nos plantearon diferentes posicionamientos para darle vida al mercado pero todo era muy mercantil, por fuera de la ordenanza madre”, señaló el concejal del Frente de Todos.

Resaltó que “el problema es la no rentabilidad. Pero muchas políticas no son rentables aunque necesarias. Esta es una. Hay que buscar la forma de mantenerlo en el tiempo y tener cubierta la oferta durante todo el año”.

Sobre las críticas, María Eugenia Ordoñez, directora del Mercado Comunitario, insistió en que el mercado “está abierto para todos”. “Los únicos productores de esta zona integran la Feria Franca pero su producción se da en el verano y tienen un espacio de comercialización directa en Plaza Belgrano. Nunca han querido comercializar a través del mercado. Nosotros tenemos que vender en blanco y eso implica pagar impuestos”, aseguró la funcionaria.

En relación a la representatividad del consejo consultivo, puso como ejemplo que “no hay representantes de elaboradores”. “En la última reunión, llamé a una elaboradora para que opine pero no están organizados. De los productores, llamé a Marina Toro, de la Feria Franca y dijo que no le interesaba vender en el mercado”, indicó y añadió: “No tenemos motivos para excluir a nadie”.

Esta semana, el Ejecutivo Municipal publicó una resolución por la cual se transfieren 4 millones de pesos al Ente Autárquico del Mercado Municipal para “cubrir los costos fijos”. “El mercado debido al contexto en que nos encontramos no ha podido generar los recursos suficientes para la autofinanciación”, detalla.

Ordoñez argumentó que el presupuesto estimado anual es de 10.000.000 pesos, “que los pone el municipio. Tenemos muchos gastos fijos y tres empleados. De hecho, hubo que aumentar la partida porque no dan los costos para sostener la estructura. No dan las ventas”.

Reconoció que “el objetivo es empezar a mejorar los nodos, fortalecer los grupos de compra y salir a ofrecer bolsones a empresas, instituciones y organismos públicos y privados”.