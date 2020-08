Gennuso quiere frenar a la oposición en una causa por sobreprecios

El Tribunal de Contralor ya tiene elementos preliminares para iniciar una investigación sobre presuntos sobreprecios que habría pagado el Ejecutivo en la compra de alimentos durante la pandemia y si bien no hay todavía un expediente abierto, el intendente Gustavo Gennuso y el secretario de Hacienda Diego Quintana ya recusaron al único vocal opositor.

Al comienzo de la cuarentena, y amparado por la ordenanza de emergencia que permite saltear las licitaciones, el municipio compró productos para la conformación de módulos alimentarios por varios millones de pesos y en algunos casos cerró acuerdos con empresas que no habían formulado la oferta más baja.

Luego corrigió la operatoria y en posteriores resoluciones se cuidó de comprar al proveedor con la oferta más conveniente, aunque fuera desdoblada.

Hace ya unos meses, cuando los medios de prensa expusieron el tema, el vocal del Tribunal de Contralor Estanislao Cazaux había manifestado públicamente su preocupación y dijo que esas compras merecían una rigurosa investigación.

Ahora Quintana y Gennuso buscan apartarlo y el tribunal tratará el tema en su reunión plenaria de hoy, luego de pedir un dictamen a su asesora letrada Elisa Martin.

El vocal Cazaux (electo por el Frente de Todos) dijo que la nota de recusación de Quintana “es muy genérica” y sólo alega que hubo un prejuzgamiento de su parte en declaraciones periodísticas. “Cuando alguien recusa dice con claridad 'me afectó esto, esto y esto´, pero en la presentación no hay nada”, aseguró. A su juicio “lo que buscan es impunidad”.

El presidente del Tribunal, Oscar Cannizzaro (Juntos), confirmó que la recusación de Quintana ingresó hace unas dos semanas y en fecha reciente recibieron otra firmada por Gennuso “en los mismos términos”.

Dijo que no hay una investigación abierta todavía por los sobreprecios y sólo cuentan con una “presentación espontánea” de Quintana.

Cazaux dijo que el Tribunal recién podrá revisar lo actuado una vez que caduque la emergencia económica (a fines de septiembre, si no es renovada), porque mientras tanto las compras sólo son evaluadas por la “comisión de seguimiento” que creó la misma ordenanza.

Adelantó que va a rechazar la recusación y si queda en minoría recurrirá al Concejo Municipal, que tiene facultad para resolver en definitiva. Descontó que si no es así lo harán los funcionarios. Cazaux recordó que en la gestión anterior ya hubo recusaciones a la vocal opositora Julieta Wallace y esos trámites “siguen trabados en el Concejo, sin resolución”.

Dijo que la intención del Ejecutivo “es que la comunidad no sepa lo que pasó, pero el Tribunal tiene la obligación de ser celoso en el control de los fondos públicos”. Sobre las compras de alimentos que fueron cuestionadas, dijo que su propósito es “deslindar que no haya existido un hecho de corrupción, porque para eso nos votó el pueblo”.

Cazaux aseguró que de acuerdo a las resoluciones y otras constancias “hubo 3 millones de pesos en sobreprecios que es necesario aclarar. No hay mucha vuelta: si tiene cuatro patas y ladra es un perro”.

Cannizzaro dijo que llevan adelante esas y otras actuaciones con la mayor celeridad posible a pesar de los problemas operativos que enfrenta el Tribunal. Dijo que apenas asumieron, en diciembre pasado, debieron realizar el concurso para cubrir la asesoría letrada, “una obligación que no tienen los otros poderes del municipio”. La selección terminó hace pocos días.

También se quejó de que deben trabajar con dos contadores menos de los que tenía el Tribunal hace pocos años. Uno se jubiló, otro renunció y no fueron reemplazados. “Hoy solo queda un contador de planta y otro contratado, que también se ocupa de lo administrativo. El trabajo es mucho y no alcanzan -aseguró el presidente del cuerpo-. Acá el personal no ha crecido en relación a lo que creció en los otros poderes”.