Messi, la maldición del gol 700 y una Liga que queda servida para el Real Madrid

Es un hecho Real. Barcelona no pudo pasar del empate 2-2 ante el Celta, en Vigo, y la Liga Española quedó a merced del Madrid.

La maldición del (no) gol 700 para Lionel Messi ha acompañado la curva descendente de su equipo, que en cuatro fechas ha visto como el eterno rival no deja puntos en el camino, cosa poco probable para que ocurra hoy (17:00) ante un Espanyol en picada. El equipo ‘periquito’ marcha último y que hace algunas horas nomás se ha quedado sin entrenador.



En los números, Barcelona con el punto conseguido en Baladíos, quedó como líder con 69 puntos, uno más que el Real Madrid. La situación en la tabla es sólo una ilusión óptica porque desde el punto de vista futbolístico el blaugrana se ha mostrado inconsistente. El DT Quique Setién, a pesar de un par de cambios dispuestos ayer como los ingresos desde el inicio de Ansu Fati y Ricky Puig, no logra dar con una formación sólida y confiable.

Todo lo contrario ocurre con el equipo de Zinedine Zidane, que si bien ha tenido victorias polémicas ayudado por malas decisiones del VAR, ha hilvanado un sprint de cuatro triunfos sucesivos desde que se reinició el campeonato al que sólo le quedan seis fechas.



Eden Hazard, Karim Benzema y Luka Modric, poder de fuego y conducción al servicio del Real Madrid. (AP Photo/Manu Fernandez)

El trayecto del Barça hacia la revalidación del título puede ponerse más cuesta arriba si el Madrid capitaliza la inmejorable oportunidad de hoy, y si el propio conjunto catalán deja el martes otros puntos ante el Atlético de Madrid, uno de los equipos más sólidos desde la reanudación de las acciones tras un trimestre de suspensión debido a la pandemia de coronavirus.



Ayer Barcelona estaba decidido a cortar la mala racha en Balaídos, estadio en el que no gana desde 2015. Comenzó bien, con Messi muy activo y siempre coqueteando con el gol que le de la cifra redonda a su estadística. Fue generoso en un tiro libre llegando a los 10’ cuando en vez de buscar el tiro directo al arco, eligió asistir a Luis Suárez, quien de cabeza adelantó al Barsa. También le sirvió otro tanto al uruguayo en el complemento, pero no alcanzó para ganar debido al golazo de tiro libre de Iago Aspas, quien igualó 2-2 para los de Vigo. Messi llegó así a 17 asistencias en el torneo.

Si Barcelona pierde la punta hoy tendrá sólo seis fechas para intentar recuperarla, con los siguientes rivales por delante: Atlético de Madrid (próximo martes en el Camp Nou), Villarreal (5/7), Espanyol (8/7), Valladolid (12/7), Osasuna (15/7) y Alavés (19/7).