Abejas, alacranes y arañas, esos vecinos indeseables

Dependiendo la zona y la época del año en donde vivimos es común las mascotas picadas por abejas, alacranes y arañas. El médico veterinario de Catriel, Juan Manuel Montenegro, define sobre la gravedad y cuidados de los insectos más comunes.



Para Montenegro, ante una experiencia de este tipo con nuestros animales de compañía primero se debe observar sin tocar la zona y si se logra ver algún aguijón, no sacarlo con una pinza, porque lleva una bolsita con veneno, que al apretarlo libera más veneno. “Mejor utilizar algo que arrastre de lado con algún elemento similar a una tarjeta plástica colocándola contra la piel, en un ángulo de 45 ° y se arrastra como una cuña contra el aguijón”, explicó el profesional a Río Negro.

Este gato fue picado por una abeja



El 2° paso es quitar el collar, si tiene, porque la evolución de la inflamación puede convertirse en algo muy peligroso, aclara el profesional. Luego higienizar la zona para evitar futuras infecciones e inmediatamente colocar hielo (envuelto en un pañuelo sobre la zona). El frío descongestiona y baja el prurito. Se debe prestar atención por si aumenta la inflamación o presenta dificultad respiratoria y/o agitación, en ese caso acudir con urgencia al veterinario.

No debemos descuidarnos ante hechos de este tipo



Es necesario identificar el tipo de insecto dentro de lo posible para saber a qué debemos enfrentarnos. También la cantidad de picaduras es importante, porque de esto dependerá la concentración de veneno que tenga nuestra mascota en el organismo.

Por último, revisar la zona afectada, ya que las mordeduras del interior de la boca o próximas a la garganta, por más pequeña inflamación que sea, en esa área puede cerrar las vías respiratorias y conducir a la muerte por asfixia, aseveró Montenegro

Ante la picadura de abeja suelen inflamarse el área por una reacción alérgica



Abejas: en la mayoría de los casos, las picaduras de abejas sólo le causarán dolores insignificantes e irritación – explica el profesional – sin embargo, si recibe varias picaduras de estos insectos o si lo hacen dentro de su boca y garganta, puede ser peligroso y requerirá atención médica.

Las picaduras de alacrán tambien son de cuidado



Alacrán: estas picaduras producen un dolor intenso, además de hinchazón como efecto secundario, explicó el veterinario. Los síntomas graves a los que deben estar atentos para atención médica son salivación, lagrimeo, descontrol de esfínteres, temblores musculares o debilidad, y dificultad para respirar.

En picaduras de arañas venenosas suelen ser muy peligrosas



Arañas venenosas: este tipo de arañas inyectan una potente neurotoxina, que provoca una liberación masiva de acetilcolina y norepinefrina en el cuerpo del animal causando espasmos musculares y parálisis, por lo que se debe acudir con urgencia al veterinario, acotó.

Para tener en cuenta:

No confiarnos demasiado y no dejar de consultar con el médico veterinario.

Evitar entrar en pánico y actuar de manera tranquila y cautelosa, además, la mayoría de las veces queda todo en un susto.

No aplicar remedios caseros, ya que usualmente solo pueden empeorar la situación.