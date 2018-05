Cómo acostumbrar a la correa a los perros que se vuelven agresivos

También hay algunas razas que tienen mucha energía. Si no la liberan, muchas veces esta aparece cuando están atados a la correa.

Otra causa puede ser que se encuentre en una situación a la que no está acostumbrado. “Por ejemplo, se cruza con un congénere y está inseguro porque no tiene experiencia en ello”, dice Würtz.

Ladrando, gruñiendo y mostrando un comportamiento impositivo intenta que el otro se quede a distancia de él.

Independientemente de dónde proceda el comportamiento agresivo, la pregunta es por qué aparece este solo cuando están atados a la correa. “En esos momentos no pueden comportarse como sus instintos les dicen que se comporten, sino que dependen de las decisiones de su dueño”, explica Voigt.

No tienen capacidad para desviarse si se sienten amenazados. “Y cuando se encuentran con un congénere, no pueden actuar frente a él como sería lo cortés entre perros”, añade. Lo cortés en el código canino es no ir nunca directamente hacia otro perro, sino hacer un arco para mantener cierta distancia.