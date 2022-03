Mi perro y yo: cómo nos relacionamos con nuestras mascotas

El perro no logra entender por qué a veces puede dormir en la cama y a veces lo bajan a empujones", ejemplifica el educador canino Luis Ayala, consultado por Río Negro..

Cuando hablamos de la relación entre el humano y el perro, ésta no siempre se desarrolla de la mejor manera y es debido a que algunas cosas que, aunque parezcan sencillas, si se hacen mal, dan resultados perjudiciales: Pero siempre debemos saber que somos los humanos los verdaderos responsables de nuestro perro.



Luis Ayala, educador canino de Allen, explica que es un trastorno en el que no se da una correcta inserción social del perro, en el grupo humano con el que convive y se origina por una inestabilidad jerárquica en la relación interespecie, con episodios de tensión que pueden llegar a la agresión. Un ejemplo muy común se da cuando el perro gruñe o muerde “protegiendo” su comida, o cuando lo quieren bajar del sillón.

Este trastorno se retroalimenta y se manifiesta cada vez más frecuentemente y con intensidad creciente. “Los factores son múltiples, pero mayormente suele darse por una comunicación ambigua con el perro”, remarca Ayala a Río Negro.

Esta ambigüedad se da cuando se le permite al perro acceso a todo tipo de privilegios, atenciones o recursos al mismo tiempo que les son negados. El perro no logra entender por qué a veces puede dormir en la cama y a veces lo bajan a empujones, dice Ayala. O a veces puede saludar saltando y otras se lo reprende por ese mismo gesto.



Esta inestabilidad comunicacional genera en el perro una incapacidad para acoplar correctamente con su grupo humano, marcando un claro deterioro en las relaciones y el bienestar de todo el grupo, incluido el perro. “Quiero aclarar que este trastorno se manifiesta a causa de una serie de factores que incluyen las características del perro, las cualidades del propietario y el ambiente en el que viven”, enfatizó Ayala, para quien los perros son animales neoténicos (consecuencia de la domesticación) y caracterizan comportamientos infanto-juveniles de por vida.

Esos rasgos cuasi infantiles empujan al perro a ser “seguidor”, a querer manada y líder. Uno de los problemas que se genera ante su manada humana es cuando el líder no se comunica adecuadamente, en términos que el perro entienda. Una clara manifestación, la más grave, es el deterioro de la relación perro-humano a causa del desarrollo de esa sociopatía es la agresividad, que está dirigida a personas con las que el perro convive o tiene trato habitual. Siempre es por conflicto en el acceso a recursos, como comida, área de descanso, juguete, atención afectiva, entre otros.



También existen manifestaciones no agresivas, pero claramente no deseada, como la marcación inadecuada; pis o caca en sillones, camas o distintos lugares de la casa es una de ellas. Hay perros que muestran una exagerada frustración ante la partida de su dueño, rompiendo o arañando la puerta o ladrando insistentemente, que, a diferencia de otro trastorno que es la angustia por separación o hiperapego que presentan manifestaciones que pueden durar horas, la frustración del perro sociópata es muy intensa pero dura poco, unos minutos, luego da señales de apaciguamiento. “Son características generales que pueden estar presentes en la mayoría de los casos, pero no son una regla”, concluyó el profesional.

Para tener en cuenta

Algunos factores que influyen en el comportamiento sociópata del perro:

Los perros suelen ser de temperamento impulsivo, dominante, inseguro, irritable, con baja tolerancia a la frustración, con alto nivel de actividad y motivaciones. Ante la reprimenda pueden ladrar o actuar con indiferencia, pero sin sentirse reprendidos.

La poca o ninguna experiencia con perros, desconocimiento de sus necesidades comportamentales, actúan prestándoles excesiva atención y accediendo a sus demandas de inmediato, creando en el perro la errónea sensación de control.