La etológica estudia el comportamiento animal , su reacción emocional adaptativa ante estímulos aversivos, asociados a comportamientos específicos de especie, que ayuda a hacer frente a un peligro.

El adiestrador allense, experto en comportamiento canino, Luis Ayala, explicó al ser consultado por Río Negro, que, cuando sentimos miedo, se activa el instinto de auto preservación: todo el ser actúa con la finalidad de ponerse a salvo, o sea que sentir miedo no es malo, lo que es malo es tener miedo todo el tiempo.

“El miedo activa el instinto de auto preservación y supervivencia, en cambio las fobias pone en riesgo la vida del animal”. Luis Ayala, adiestrador en comportamiento canino.



En cambio, la fobia es una reacción emocional mal adaptativa. Se manifiesta ante estímulos que pueden ser muy variados, con un miedo totalmente desproporcionado que incluye respuestas de evitación y huida exageradas y extremas. El perro entra en pánico. Puede lastimarse a sí mismo queriendo huir o esconderse, puede enredarse en cables tirándose muebles encima, pueden hasta romperse dientes mordiendo los barrotes de una reja. Es una patología que pone en riesgo la propia vida del animal. Se puede decir que es la hermana patológica del miedo.

Sentir miedo es parte de la superviviencia, pero «vivir» con miedo es una particularidad a resolver y para eso se necesita ayuda



Un ejemplo para diferenciar claramente miedo de fobia es la respuesta de los perros a la pirotecnia – señala Ayala – cuando el perro escucha petardos y se mete debajo de la mesa o debajo de una cama y se queda en el lugar, entonces está gestionando correctamente su miedo. “El estado afectivo “miedo” le hace buscar un comportamiento que lo ponga a salvo”, indicó el experto, “pero muy distinto es cuando el perro, ante la pirotecnia entra en pánico y dispara comportamientos totalmente fuera de control y extremos, con los riesgos y peligros que mencioné antes”. En ese caso, Ayala afirma que el perro debe ser intervenido por un veterinario, preferentemente etólogo clínico para ser medicado adecuadamente, en conjunto con el abordaje de modificación comportamental necesario.



Se puede decir que el “miedo” es favorable para la vida porque ayuda a identificar, evitar peligros o lidiar con ellos. Además, empuja a pensar, donde el perro puede gestionar el miedo dando respuestas adecuadas y permitiendo el aprendizaje ya que, evaluadas las consecuencias de su conducta ante la situación, puede ajustar su comportamiento.

La Fobia es desfavorable para la vida porque no le permite al perro diferenciar peligros reales de los que no lo son. Les impide pensar y la emoción es tan desmesurada, que el perro no puede gestionarla, no puede dar respuestas cognitivas. Por lo tanto, le impide aprender; la fobia inhibe por completo el pensamiento cognitivo, afirma el experto.

La mayoría de los perros sienten miedo por algo y con la pandemia muchos desarrollaron comportamientos más severos



A los fines prácticos, someter a un cachorro a situaciones que le generen miedo moderado, asegurándonos de que pueda gestionarlo exitosamente, es altamente saludable y positivo para su salud comportamental.

Lo contrario es someter a un perro a situaciones que le generan fobia. “Es muy perjudicial porque es algo que no podrá solucionar, no tiene las herramientas para hacerlo, y esto repercute profundamente en su salud mental y física del animal”, aseguró Ayala.



Según el profesional, durante la pandemia se incrementó los casos de perros con manifestaciones miedosas por síndrome sensorial severo, muchos de ellos nacieron y se desarrollaron en la cuarentena más dura, privados de conocer el mundo en el que vivirían en el momento apropiado, en los primeros meses de vida.

En la etapa juvenil, luego de los cincomeses – cuando los miedos están a flor de piel- en el desarrollo canino y cuando aprenden a lidiar con ese estado emocional, muchos perros crecieron en ese momento que nos tocó vivir y generaron problemas comportamentales por miedo intenso, o por haber desarrollado alguna fobia.