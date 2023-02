Mascotas: qué se debe tener en cuenta al llevar tu perro a la playa

Durante el verano muchas personas deciden pasar las vacaciones en la Costa Atlántica y disfrutar de la playa con toda la familia, incluido el perro. Sin embargo, hay que tener ciertas precauciones al llevar a tu mascota al mar.

En primer término hay que tener en cuenta si tu perro sabe nadar. Se debe estar siempre atento de él donde esté, pero si no sabe nadar hay que entrenarlo para que pierda el miedo al agua o mejore su estilo de nado.

La mayoría de los perros sabe hacerlo, unos mejor y a otros les cuesta más pero hay algunos que son incapaces de aprender.

Cómo cuidar tu perro en un día de playa

Al ir a la costa con el perro se deben tomar las siguientes precauciones:

– Playas aptas para perros. Antes de ir es importante fijarse que la playa a la que vas permite el acceso a perros.

– Usar protectores de almohadillas. A veces la temperatura de la arena de la playa es muy elevada y las almohadillas de los perros pueden abrasarse. Existen protectores de almohadillas que evitarán que esto ocurra.

– Prevenir que beba agua del mar, ya que les produce diarrea y trastornos de estómago. Darle agua constantemente para que se mantenga hidratado y no sienta la necesidad de beber el agua salada.

– Prevenir que coma arena de la playa, puede causarles obstrucción intestinal y diarreas.

– Protector solar. Ponerle crema solar a tu perro antes de salir de casa y aplicarle varias veces durante el día en las zonas que son más propensas a quemarse, zonas sin pelo o alrededor de ojos, boca, ingles, etc.

Cuidados de tu perro en la pileta

En el caso de optar por un destino donde haya una pileta hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

– Al igual que las playas, es importante saber si se permiten perros en la pileta.

– Prohibido beber agua de la piscina. Prevenir que trague agua de la piscina ya que el cloro puede provocarle gastritis.

– Cuando se meta en el agua, es importante controlar el tiempo que esté dentro de ella y comprobar su capacidad para salir y entrar por su propio esfuerzo. Es importante que disfrute de la experiencia evitando situaciones de estrés para él como por ejemplo que no encuentre la salida, que no sepa nadar o le cueste mucho, etc.

¿Qué se debe tener en cuenta?

En ambas opciones existen una serie de consejos básicos que se deben cumplir siempre:

– Hidratación.

– Protección solar.

– Mantenerlo de a ratos en la sombra para que no le haga mal tantas horas de sol.

– Eliminar la sal, la arena y el cloro.