Miembros del Polo Obrero protestan con acampe frente al municipio, en Roca

La calle Mitre al 710 cambió su clásica fisionomía en las ultimas horas, las carpas aparecieron para adueñarse de la cinta asfáltico. Vecinos de barrio Quinta 25 nucleados en el Polo Obrero pasaron la noche frente al palacio municipal en pedido de trabajo digno y la reactivación de las obras de agua.

"Estamos muy cansados pero sabemos que si no luchamos por los servicios en el barrio no va haber una mejora", comentó Juan Carlos Mora, referente barrial. El reclamo, que tiene larga data, comenzó anoche con la instalación de carpas frente a plaza Belgrano y advierten que no se moverán hasta entrevistarse con la intendenta.

"Nos gustaría que la intendenta nos reciba, pero que no sea de palabra sino por escrito", añadió Mora.

Esta protesta adjunta numerosos aspectos. El primero corresponde a la generación de puestos de trabajo formal para la gran masa de trabajadores desocupados, a lo que se le suma el mejoramiento de los servicios esenciales en el sector norte de la ciudad. Específicamente, el pedido es por la reubicación de una nueva cisterna que está en proyecto de construirse.

El comedor se encuentra sin agua desde hace una semana. Foto: Emiliana Cantera

Juan Carlos, quien forma parte del comedor "Herencia de Dios" ubicado en calle Luis Pasteur al 3705, acusó la falta del suministro del líquido vital en el edificio desde hace más de una semana. El complejo se encuentro emplazado en el sector más alto del barrio lo cual dificulta el acceso. "Ellos quieren colocar la cisterna 800 km al fondo. Imagínense que la otra está a 500 m y no llega el agua", sintetizó el hombre.

La principal propuesta de los acampantes es acordar una mayor proximidad del aljibe al área de mayor altura para así facilitar el correspondiente bombeo. Además solicitan que se emplee mano de obra barrial en su construcción como un modo apaliar el creciente número de trabajadores precarizados. Aunque todavía no hay precisiones acerca de cuando comenzará la construcción.

"Enfocamos mucho en el trabajo genuino porque si las 20 familias tuvieran trabajo no estaríamos en la puerta de municipio o en provincia pidiendo ayuda económica", precisó.

El último pedido se realizó ayer. Foto: Emiliana Cantera

En los últimos meses se enviaron diferentes notas, las cuales recibieron respuesta por parte de la secretaria de obras públicas, Carla Colombo, y el jefe de servicios de Aguas Rionegrinas (ARSA), Adolfo Stefanich. Según los vecinos hay un continuo pase de responsabilidades entre provincia y el Ejecutivo local.

La empresa proveedora del servicio de agua y cloacas realizó estudios de factibilidad para la instalación de la cisterna en junio y precisó el tipo de cañería que debiera implementarse en el sector. A partir del plazo de aprobación fijado por el ente, el municipio debe presentar el correspondiente proyecto en un periodo no mayor a 6 meses. Pero todavía no hay información sobre el inicio del proyecto.