Milva Piucill: "No imagino mi vida sin las artes"

P: En diez palabras (más o menos), ¿quién es Milva?

R: Soy patagónica. Hija y madre. Emprendedora incansable. Entusiasta. Creativa. Amante del arte en general.

P: ¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo del arte?

R: Claramente inculcado por mis padres, a los 5 años empecé a estudiar piano, podía leer notas y figuras, pero no letras.

P: Sos profe de música, ¿por qué las artes visuales?

R: También estoy formada como Gestora Cultural y realicé especializaciones en Curaduría y Museología.

Me conmueven las expresiones artísticas creadas manualmente que puedo apreciar desde el sentido de la vista, me interesa conocer los procesos de producción, las técnicas, las paletas de colores. Es un todo que me sensibiliza y del que me gusta estar rodeada. Disfruto mucho visitar un atelier o recorrer una sala o museo. No concibo mi vida sin arte.

P: ¿Qué es Mercado de Creadores?

R: Mercado de Creadores es una galería de arte que exhibe y comercializa arte, artesanía, diseño y desarrolla trabajos de gestión y producción cultural.

Nos reinventamos permanentemente, a nuestro propio ritmo, tenemos autonomía en nuestros proyectos, somos sostenibles de manera independiente y establecemos alianzas estratégicas con terceros.

P: Hay un mercado de arte en la región?

R: Exhibimos creaciones de casi 50 creadores argentinos contemporáneos. Artistas visuales, artesanos de excelencia y diseñadores de objetos de autor, en una variada selección de disciplinas, materiales, técnicas, soportes y tamaños.



El mercado del arte en la zona es limitado, la mayoría de la gente que nos visita ha manifestado entender la adquisición como un gasto y no como una inversión. Si bien la mayoría de nuestros clientes no son de la zona, tenemos dos tipos de cliente en la región: los que ya adquirían obras, saben comprar y tienen claro que quieren o los que compran por primera vez, estos últimos nos permiten asesorarlos, establecemos una relación más cercana y generalmente regresan al tiempo por otra obra. Es realmente muy satisfactorio porque logramos entonces uno de nuestros objetivos que es desmitificar la idea de que comprar arte es inaccesible.



El mercado del arte siempre está en crisis, más aún al sur de América del Sur". Milva Piucill.

P: ¿Cómo se lleva el artista con el mercado?

R: Indefectiblemente el artista que ubica su obra en el mercado, invierte. Lo hace en la planificación consciente de su trayectoria. Invierte en su formación continua, en la participación de concursos, ferias, salones o bienales, en trasladar y mover su obra, en la calidad de los materiales que utiliza para la puesta en valor.

La mayoría de los artistas que representamos tienen esa conducta de trabajo, también delegan en nosotros curar, gestionar, exhibir, promocionar y comercializar las obras. Tenemos un ida y vuelta franco, de absoluta sinceridad, respeto y confianza y es la manera que encontramos para trabajar mancomunadamente.

P: ¿Cómo ves el mercado del arte en este tiempo tan extraño y complejo de pandemia?

R: El mercado del arte siempre está en crisis, más aún al sur de América del Sur. Particularmente este contexto solo ha postergado las acciones que teníamos planificadas para este año, nos da más tiempo para perfeccionarlas. Estamos trabajando y creando concentrados en dos proyectos muy interesantes para nosotros que conllevan meses de gestión y muchas personas involucradas, cada una desde su sector.