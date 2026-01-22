Belleza: tatuajes solares, la peligrosa tendencia viral

Lo que nació como un juego visual en redes sociales hoy preocupa a la comunidad médica.

Los llamados tatuajes solares —o sunburn art— resurgen cada verano en TikTok e Instagram, pero detrás de esas marcas pasajeras sobre la piel hay un impacto silencioso: daño profundo, irreversible y con riesgos reales para la salud.

Esta práctica consiste en crear figuras, logos o patrones geométricos sobre la piel mediante el uso de plantillas caladas o la aplicación de protector solar solo en algunas partes del cuerpo, dejando el resto totalmente desprotegido para que el sol “dibuje” formas a través de la quemadura.

El “tatuaje” aparece por el contraste entre la piel quemada —roja e inflamada— y la piel protegida. Sin embargo, lo que puede parecer un desafío divertido en TikTok es, en realidad, un daño gravísimo e irreversible para la salud.

Lo que hay que saber

“No existe un bronceado saludable y el daño solar que se produce por quemaduras es irreversible”, sostiene Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga.

“El Sunburn Art genera quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel, daño al ADN celular y un mayor riesgo de cáncer de piel”, advierte.

Las cifras son elocuentes: 1 de cada 3 cánceres en Argentina son de piel, pero el 98% se pueden prevenir con el uso de protector solar.

“Es fundamental seguir concientizando a la población. Existen modas que pueden ser muy peligrosas, y esta es una de ellas”, remarca la especialista.

Frente a estas conductas de riesgo y en situaciones de exposición extrema, la ciencia se convierte en la mejor aliada. La fotoprotección de amplio espectro resulta clave para combatir los efectos de la radiación solar y los rayos UV más dañinos.

Fotoprotección: 6 consejos para cuidarte del sol

1. Aplicá el producto generosamente.

Para cara y cuello, usá dos líneas de protector sobre los dedos índice y mayor. Para el cuerpo, una cantidad abundante. Aplicalo 20 minutos antes de la exposición.

2. Evitá la exposición en horarios de alta radiación.

En Argentina, el sol es más agresivo entre las 10 y las 16 horas. Buscá sombra. Tip: si tu sombra es más corta que vos, el sol está en su punto más peligroso.

3. Reaplicá de forma constante.

Renová el protector cada dos horas, especialmente después de transpirar o nadar.

4. No olvides las zonas críticas.

Orejas, empeine, nuca y cuero cabelludo también se queman.

5. Cuidado con los días nublados.

Las nubes dejan pasar hasta el 80% de la radiación UV. No te confíes.

6. Sumá protección física.

Siempre que puedas, gorro y anteojos de sol como complemento del protector.

Conclusión: las tendencias pasan, el daño solar queda. Cuidar la piel hoy es una inversión directa en salud a futuro.