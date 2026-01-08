Verano 2026, entre tu piel y el sol: menos exceso, más diseño en trajes de baño

El verano 2026 llega con una consigna clara: vestir con intención y comodidad, sin perder identidad. Las mallas dejan de responder únicamente a una lógica funcional para convertirse en piezas que organizan el look y se integran de manera natural al outfit diario.

“Hoy buscamos prendas que acompañen el ritmo real de las mujeres, que no obliguen a cambiarse todo el tiempo ni a pensar la ropa solo en función del agua”, señala Silvina Concetti. En esa expansión del uso, la moda de playa se vuelve más flexible y versátil.

Enteriza Promesse $84.800, lentes María del Cerro $190.000, Pañuelo chico $9.600 y Tote bag $13.500 (Proyecto chacra).

La temporada apuesta a cortes bien definidos y decisiones de diseño precisas. Escotes asimétricos, un solo hombro y recortes estratégicos aparecen como recursos que aportan carácter y modernidad sin caer en excesos.

Bikini bandeau Marsanne Sweet Lady (Cápsula Mery del Cerro) $119.000; lentes LOOK ME $118.000

“La sensualidad está, pero desde un lugar más cuidado. No se trata de mostrar de más, sino de sentirse cómoda y segura con lo que se lleva puesto”, explica Concetti.

Esa mirada se refleja con fuerza en las mallas enterizas, que continúan ganando protagonismo. “Son grandes aliadas porque funcionan como prenda principal y se adaptan fácilmente a distintos contextos, incluso fuera de la playa”, agrega.

Bikini COLOR CAPUCHINO triangulito $51.000 y tanga $26.000, lentes María del Cerro $190.000, Kimono tejido $101.800 (Woman by Promesse)

El color acompaña esta búsqueda de equilibrio. Tonos naturales como arena, oliva, terracota y chocolate se consolidan como base, mientras que los colores vibrantes aparecen para aportar energía.

Enteriza sweet victorian $103.000, Piluso proyecto chacra $8.500, lentes LOOK ME $118.000

“El coral, el turquesa o el amarillo cítrico iluminan, pero siempre usados con criterio. La idea es que el color sume y no abrume”, observa la asesoría.

En estampas, predominan motivos orgánicos, acuáticos y geométricos suaves. “Hay una clara tendencia a bajar el ruido visual y volver a lo simple”, resume.

TRAJE DE BAÑO SILVER GLITZ $85.700, Lentes María del Cerro $190.000

Las texturas juegan un rol clave. Tejidos acanalados, efectos crochet, microplisados y brillos satinados elevan el diseño y le dan valor a la prenda. “La textura es una forma inteligente de destacar sin agregar más elementos. Hace que la malla se vea más trabajada y especial”, afirma.

En bikinis, el verano 2026 propone un diálogo entre nostalgia y actualidad. Bombachas de tiro alto y culottes se combinan con corpiños tipo top, halter o bandeau, que priorizan sostén y confort.

BIKINI TRIÁNGULO SWEET LADY COLOR FUCSIA $29.310, PAÑUELO MEDIANO PROYECTO CHACRA $16.400, LENTES María del Cerro $190.000

“Hay una inspiración muy clara en los años 90, pero reinterpretada desde materiales actuales y cortes más limpios, pensados para distintos cuerpos”, explica.

Los accesorios terminan de construir el look. Sombreros de ala media o grande en fibras naturales, lentes de sol con marcos geométricos o envolventes y bijou resistente al agua refuerzan una estética integral.

“El accesorio dejó de ser un detalle: hoy es lo que termina de contar el estilo personal”, sostiene Concetti. Maxi bolsos tejidos, canastos y totes flexibles acompañan jornadas largas y dinámicas.

ENTERIZAS BLANCO Y LIMAPROMESSE $84.800, LENTES MARÍA DEL CERRO $190.000, PAÑUELO MEDIANO PROYECTO CHACRA$16.400

El espíritu del verano 2026 invita a elegir desde la identidad. “La tendencia no impone reglas rígidas, propone caminos. Cada mujer decide cómo adaptarlos a su manera de vivir el verano”, concluye.

Una temporada donde la moda se vuelve más cercana, más amable y, sobre todo, más propia.

