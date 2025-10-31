¿Cómo lograr un make up futurista?

Inspirado en una visión galáctica y tecnológica del futuro, el maquillaje futurista se caracteriza por sus contrastes metálicos, detalles gráficos y acabados brillantes; y lidera este 2025. ¿La mejor parte? Se puede lograr fácilmente con muy pocos productos.

La tendencia, que fue furor en el festival “Futtura”, de Tini Stoessel, también se convierte en opción para Halloween.

El aliado perfecto para dar vida a este look es el delineador. Un tono plateado metalizado es ideal para evocar esa vibra de tecnología y espacio exterior. Cada persona puede adaptar la forma a trazar según su estilo: desde un delineado clásico hasta diseños más audaces. Quienes buscan algo más impactante pueden extender el delineado hacia las sienes para crear un efecto envolvente, o incluso animarse a realizar figuras como estrellas o líneas gráficas.

Ítems básicos

Para estos detalles, es esencial usar un producto de larga duración que permanezca intacto con el paso de las horas. El delineador en gel “Power Stay”, de Avon, es ideal. Ofrece líneas precisas, un acabado definido y una fórmula resistente.

Para complementar la propuesta, los labios oscuros son una excelente opción. El lápiz labial preciso “Power Stay” en el tono Garnet Glory, que combina un color intenso con una fórmula de alta fijación, perfecto para resistir toda la noche sin necesidad de retoques.

Y para quienes prefieren mantener la atención en los ojos, pueden optar por un gloss como el de Avon Ultra Lip Gloss en el tono Blush, para realzar el acabado brillante. Como toque final, un esmalte metálico puede elevar y complementar tu look.



Con apenas unos pocos pasos y los productos adecuados, el maquillaje futurista se convierte en una alternativa original y versátil, perfecta para destacar con un estilo distinto y moderno esta temporada.